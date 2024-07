Došao je pomoći ozlijeđenima pa svjedočio jezivom prizoru: "Među ubijenima sam ugledao svoju baku"

Vozač saniteta, zaposlenik Zavoda za hitnu medicinu BBŽ bio je na terenu u Pakracu kad je saznao za pokolj u Daruvaru. On je otišao u dom u Daruvaru pomoći unesrećenima, a kada je došao tamo zatekao je jeziv prizor.

Svoju priču ispričao je za MojPortal.hr.

"Kolegica i ja smo prevozili pacijente kad smo čuli što se dogodilo. Skamenili smo se kad smo shvatili da je do pucnjave došlo u domu u kojem su smještene i moja i njezina baka. Štoviše, bile su cimerice", prisjeća se potresnih trenutaka.

Kaže kako je spomenuta medicinska tehničarka odmah počela zvati kolege po okolnim zdravstvenim ustanovama ne bi li došla do koje korisne informaciju o stradalima. Tako je doznala da je njezina baka teško ranjena te da ju kolege iz daruvarske Hitne voze u virovitičku bolnicu.

"Bila je izvan sebe i u šoku jer je znala da situacija nije dobra. Ostavio sam je kod kuće s obitelji, a kasnije sam čuo kako je njezina baka preminula".

On sam nije uspio doznati ništa o svojoj baki te je, kaže, odjurio u Zavod kako bi vidio može li ikako pomoći. On i kolege uskoro su dobili informaciju kako preživjele starice iz doma u kojem je došlo do pucnjave treba prebaciti u Veteranski centar. Uputio se onamo sanitetskim vozilom, a kad je ušao u dom ugledao je prizor koji će pamtiti do kraja života.

"Među ubijenima sam vidio i svoju baku. Ona je poginula na licu mjesta. Imala je 92 godine", priča medicinar koji je i danas potresen svime što je u ponedjeljak doživio. Iako ga je saznanje da je izgubio dragu osobu, i to na krajnje okrutan način, na trenutak izbacilo iz takta, znao je da se mora brzo pribrati.

"Radim takav posao na kojem moram biti spreman na sve. To je jednostavno tako. Znam sam da je u tom trenutku najvažnije da s tog groznog mjesta odvedemo preživjele žene. Te su starice bile izvan sebe od straha i šoka, mnoge su bile paralizirane, nisu mogle govoriti. Bila im je potrebna pomoć".

Stoga je zatomio bol i nastavio obavljati svoj posao, kao da se ništa nije dogodilo. Da stvar bude nevjerojatnija, i jučer i danas je bio na poslu, a obišao je i prijateljice svoje bake u Veteranskom centru.

"Kakav krasan čovjek, vrijedan, pošten, uvijek nasmijan. Nikada mu ništa nije bilo teško učiniti za druge. Ne mogu vjerovati da ga više nema", kaže.

"Ovo je jako teška situacija za čitav Daruvar, nikad nismo doživjeli nešto ovakvo, moramo biti jednu uz druge", kaže.

Teško mu je, i zbog bake, ali i svih drugih koji su stradali. Poznavao je i ubijenog njegovatelja, piše MojPortal.

Sudac istrage Županijskog suda u Bjelovaru odredio je jednomjesečni pritvor Krešimiru Pahokiju (51) koji se sumnjiči za 11 kaznenih djela, među kojima su femicid, četiri teška ubojstva i jedno ubojstvo.