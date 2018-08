Najgore je prošao mladić iz Andrijaševaca, koji je već dvaput operiran i stanje mu se pogoršalo.

Državno odvjetništvo objavilo je u utorak detalje premlaćivanja mladića iz Andrijaševaca koje se dogodilo prošli tjedan u Vinkovcima.



"Na temelju kaznene prijave Policijske postaje Vinkovci protiv prvoosumnjičenika (1999.) zbog kaznenog djela osobito teška tjelesna ozljeda i prema maloljetniku (2001.) zbog kaznenog djela pokušaj teške tjelesne ozljede te protiv osmorice osumnjičenika (1996., 1999., 1998., 2000., 2000., 1997., 1999. i 1995.) i prema pet maloljetnika (2001., 2000., 2002., 2002. i 2001.) zbog kaznenog djela sudjelovanje u tučnjavi, državno odvjetništvo je provelo dokaznu radnju prvog ispitivanja prvoosumnjičenika te je na prijedlog ovog državnog odvjetništva pred sucem za mladež Općinskog suda u Vukovaru ispitan maloljetnik, nakon čega je ovo državno odvjetništvo donijelo rješenje o provođenju istrage protiv osam okrivljenika, a u odnosu na prijavljene maloljetnike će se u posebnom predmetu postupiti sukladno odredbama Zakona o sudovima za mladež", priopćio je DORH.

Udario ga stisnutom šakom u lice

"Postoji osnovana sumnja da je 22. kolovoza 2018. u 01,42 sati u Vinkovcima prvookrivljenik; nakon što je prethodno sa svojim prijateljima (od drugookrivljenika do šestookrivljenika) i tri prijavljena maloljetnika, radi osvete zbog prethodnog sukoba u Rokovcima, putem društvene mreže dogovorio fizički obračun sa sedmookrivljenikom i osmookrivljenikom, žrtvom i drugom dvojicom prijavljenih maloljetnika, u cilju da teško povrijedi mušku osobu (1997.) koja je bila u društvu sedmog i osmog okrivljenika.

Osnovano se sumnja da je stisnutom šakom tom muškarcu zadao udarac u predjelu lica pri čemu je ovaj pao na tlo i zatiljkom udario u betonsku podlogu te zadobio teške i po život opasne ozljede. Preostali okrivljenici, osnovano se sumnja, sudjelovali su u navedenoj tučnjavi odnosno međusobno su si zadavali udarce nogama i rukama te stojeći u neposrednoj blizini pružali podršku članovima svoje grupe u obračunu sa suprotstavljenom grupom.

Postoji osnovana sumnja da je ispitani maloljetnik (2001.) tijekom navedene tučnjave, u cilju da teško tjelesno ozljedi drugog maloljetnika (2001.), zadao mu dva udarca u glavu, uslijed kojih je ovaj pao na tlo, nakon čega gdje mu je zadao još pet udaraca nogom u predjelu desnog ramena i leđa zadavši mu tjelesne ozljede", dodaje se u priopćenju.

Teško ozlijeđeni hitno prevezen u osječku bolnicu

Podsjetimo, u noći s utorka na srijedu prošloga tjedna mladići su se potukli u centru Vinkovaca. U navodno unaprijed dogovorenoj tučnjavi mladić iz Andrijaševaca je teško ozlijeđen i hitno je prevezen u KBC Osijek, a jedan je lakše ozlijeđen.

U tučnjavi je sudjelovalo 13 mladića, od kojih je pet maloljetnika, a 21-godišnjak I.M. iz Andrijaševaca je zadobio teške i po život opasne ozljede.

Njegovo zdravstveno stanje se, u međuvremenu, pogoršalo. Prema riječima njegova oca, nakon buđenja iz kome mladićev je mozak počeo oticati, a nakon toga ostajati bez kisika, zbog čega su ga liječnici u KBC Osijek operirali dva puta.

"Bili smo kod njega u nedjelju i ponašao se kao i prethodnoga dana, onako u polusvjesnom stanju, a i dalje nas nije prepoznavao. Onda mu je navečer naglo pozlilo, pa su ga operirali i sada dobiva terapiju koja bi trebala pomoći u obnovi mozga, odnosno moždanih funkcija“, kazao je otac mladića. Mladićevo je stanje ozbiljno, a liječnici, nažalost, ne mogu ništa prognozirati.

"Liječnici mi ne mogu ništa sa sigurnošću reći. Oni su znali da će mu morati ponovno operirati glavu, ali su to mislili učiniti kasnije, kada se općenito oporavi, no kako mu se stanje naglo pogoršalo, morali su hitno djelovati. Rekli su mi da moramo čekati i ići dan po dan te da ništa nije sigurno. On je sada opet u šok sobi i diše uz pomoć aparata tako da se s njim nikako ne može komunicirati", rekao je potreseni otac.



Na licu mjesta za vrijeme tučnjave bio je prisutan i sin saborskog zastupnika HDZ-a Steve Culeja, Domagoj Culej. Saborski zastupnik potvrdio je da mu je sin bio na mjestu događaja, no tvrdi kako ga njegov sin nije taknuo te je najavio podnošenje kaznene prijave protiv onih koji su doveli u vezu njegovog sina i pretučenog mladića.



Policija je priopćila kako su podignute kaznene prijave protiv svih prisutnih mladića.