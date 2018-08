Stanje 21-godišnjeg I.M. iz Andrijaševaca, koji je u tučnjavi dobio teške tjelesne ozljede, ponovno se pogoršalo.

Prema riječima njegova oca, nakon buđenja iz kome mladićev je mozak počeo oticati, a nakon toga ostajati bez kisika, zbog čega su ga liječnici u KBC Osijek operirali dva puta, prenosi Jutarnji list.

„Bili smo kod njega u nedjelju i ponašao se kao i prethodnoga dana, onako u polusvjesnom stanju, a i dalje nas nije prepoznavao. Onda mu je navečer naglo pozlilo, pa su ga operirali i sada dobiva terapiju koja bi trebala pomoći u obnovi mozga, odnosno moždanih funkcija“, ispričao je za Jutarnji list otac mladića.

Mladićevo je stanje ozbiljno, a liječnici, nažalost, ne mogu ništa prognozirati.

„Liječnici mi ne mogu ništa sa sigurnošću reći. Oni su znali da će mu morati ponovno operirati glavu, ali su to mislili učiniti kasnije, kada se općenito oporavi, no kako mu se stanje naglo pogoršalo, morali su hitno djelovati. Rekli su mi da moramo čekati i ići dan po dan te da ništa nije sigurno. On je sada opet u šok sobi i diše uz pomoć aparata tako da se s njim nikako ne može komunicirati“, rekao je potreseni otac.

Podsjetimo, u noći s utorka na srijedu prošloga tjedna desetak se mladića potuklo u centru Vinkovaca. U navodno unaprijed dogovorenoj tučnjavi jedan je mladić iz Andrijaševaca teško ozlijeđen i hitno je prevezen u KBC Osijek, a jedan je lakše ozlijeđen.

Prema priopćenju PU vukovarsko-srijemske, policija je identificirala 13 mlađih osoba koje se povezuje s masovnom tučnjavom, a protiv njih slijedi kaznena prijava.