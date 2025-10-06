Bilo je dovoljno: Izabran u Gradsko vijeće sa samo jednim glasom

Samo 7,5 posto birača izašlo je na dopunske lokalne izbore koji su održani u nedjelju, a na kojima je izabrano 75 vijećnika iz reda osam nacionalnih manjina i Hrvata u šest općina u kojima su u manjini. Nekima je za izbor bio dovoljan samo jedan važeći glas, pokazuju podaci DIP-a.

Tih 75 vijećnika birano je u 63 lokalne jedinice u čija vijeća i skupštine na redovnim lokalnim izborima nije izabrano dovoljno vijećnika iz reda nacionalnih manjina, odnosno Hrvata, u općinama gdje su u manjini.

Od gotovo 129.000 birača, koliko ih je imalo pravo birati "dopunske" vijećnike u osam županijskih, 16 gradskih i 39 općinskih vijeća, svoje je pravo iskoristilo njih nešto više od 9700 ili 7,56 posto, još manje nego prije četiri godine kada je to učinilo oko 11 posto birača.

Najslabiji odaziv, samo 1,07 posto, zabilježen je na izborima za vijećnika Županijske skupštine Istarske županije iz reda srpske manjine, a najbolji, 58,7 posto, na izborima za Općinsko vijeće Nijemaca, također iz reda srpske manjine.

Prevedeno na jezik brojki, Stanku Janiću s liste SDSS-a, koja se jedina natjecala za to mjesto, bila su dovoljna 74 (od 6936) glasa da bude izabran za vijećnika u Županijsku skupštinu Istarske županije.

Sa skromnim brojem glasova, 183, za vijećnicu Županijske skupštine Primorsko-goranske županije iz reda srpske manjine izabrana je Vesna Blanuša s liste SDSS-a, jedine koja se natjecala. Na tim izborima, od 12.029 birača glasalo ih je 186 ili 1,55 posto, a tri su listića bila nevažeća.

Za jedno vijećničko mjesto iz reda srpske manjine u Općini Nijemci, u Vukovarsko-srijemskoj županiji, natjecale su se dvije liste, SDSS-ova i SDP-ova. Od 213 birača glasalo ih je 125 (58,7 posto), njih 65 odlučilo se za listu SDSS-a, a 58 SDP-ovu, pa je u vijeće izabran SDSS-ov Ilija Vujaković.

Slab odaziv, samo 1,21 posto, bio je i na izborima za vijećnika Gradskog vijeća Pule iz reda srpske manjine. Od 2974 birača glasalo ih je samo 36, svi za listu SDSS-a, jedinu koja se natjecala i čiji će Petar Jovetić sjediti u Vijeću.

Iako je u Murskom Središću, u čije se Gradsko vijeće birao jedan vijećnik romske manjine, odaziv bio nešto veći, 1,48 posto, izabrani vijećnik, nezavisni Milorad Mihanović, pravi je sretnik, jer je u Gradsko vijeće, u konačnici, izabran sa samo jednim glasom.

Izborna statistika pokazuje da je od 270 birača svoje pravo iskoristilo njih četvero ili 1,48 posto, ali da su tri glasačka listića bila nevažeća, a samo jedan važeći, što je Mihanoviću bilo dovoljno za izbor.

No, on nije jedini vijećnik kojemu je za izbor trebalo samo nekoliko glasova. Samo četiri glasa bila su dovoljna Momčilu Brankoviću s liste HDZ-a da bude izabran u Općinsko vijeće Općine Berek iz reda srpske manjine, a samo pet glasova Niki Atlagiću s liste SDSS-a da uđe u Općinsko vijeće Lišana Ostrovičkih u koje se birao dopunski vijećnik srpske manjine.

U objema tim općinama istaknuta je bila samo po jedna kandidacijska lista, što je bio slučaj i u gotovo dvije trećine jedinica.