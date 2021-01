Nakon što smo objavili fotografije dizala uništenog u potresu, pitali smo stručnjaka kako ispravno postupiti ako ste u trenutku potresa u dizalu.

Potres se ne može predvidjeti, a preporuka je da se neposredno nakon potresa izbjegava vožnja liftom te da se koriste stepenice, no što ako ste u liftu tijekom potresa? Pitali smo to stručnjake iz tvrtke Otis dizala.

TIjekom potresa prošlog utorka u zgradi u zagrebačkom naselju Prečko uteg lifta pao je na kabinu i uništio je, a iz Otis dizala su nam kazali kako je to često slučaj tijekom potresa te su imali više prijava tog dana. No odgovorili su nam i da treba ostati smiren koliko je to moguće i pričekati da se otvore vrata lifta te ne treba strahovati od propadanja i gubitka kisika u kabini, ističu.

Pročitajte smjernice za ponašanje u dizalu tijekom potresa:

U slučaju da se osoba zatekne u dizalu za vrijeme potresa potrebno je ostati što smireniji, koliko je to u takvoj situaciji moguće, te pričekati da se otvore vrata dizala.

Nakon otvaranja vrata treba izaći iz dizala, pričekati da potres prođe i napustiti zgradu u kojoj se nalazi.

Ako ste ostali zaglavljeni u dizalu, tj. ako je došlo do kvara na dizalu uslijed potresa, nazovite broj koji se nalazi u dizalu kako bi vas došli izbaviti iz dizala.

Bitna je napomena da sva dizala imaju sigurnosni niz koji onemogućuje propadanje dizala te dizalo ne može propasti u vozno okno!

Preporuka je da ako se primijeti da dizalo radi pod čudnim zvukovima, da se nazove ovlašteni servis da dođe pregledati dizalo te se napravi izvanredni tehnički pregled jer postoji mogućnost da je protuuteg ispao iz vodilica te da se prekontrolira i u slučaju ispadanja vrati kako ne bi došlo do međusobnog udara protuutega i kabine.

Važno je napomenuti da osobe uvijek imaju dovoljno zraka u kabini te da ne mogu ostati bez njega. To je jedan od najvećih strahova osoba kada ostanu u dizalu. I nikako ne pokušavajte sami izaći iz kabine jer vrata predstavljaju sigurnosni niz koji štiti korisnika unutar kabine te zbog kontakta koji daju onemogućuju nekontrolirano kretanje kabine.

Preporuka je u situacijama za vrijeme potresa da se dizalo ne koristi, već da se osobe koriste stepeništem.