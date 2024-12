Dokumentarci su u modi: Nova Docu zabilježio prestižnu gledanost

Već u prvom mjesecu nakon lansiranja, katalog Nova Docu zabilježio je više od pola milijuna pregleda u Bugarskoj, Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji, Bosni i Hercegovini te Crnoj Gori. Ovo impresivno postignuće potvrđuje sve veći interes za vrhunske dokumentarne filmove na regionalnoj razini te pozicionira Nova Docu kao lidera u ovom žanru.

Najpopularniji su bili dokumentarci o legendama nogometa – Lionelu Messiju, jednom od najvećih nogometaša svih vremena, i najpoznatijem bugarskom nogometašu, karizmatičnom Hristu Stoičkovu. Oba su filma u studenom zabilježila više od 100.000 pregleda.

Nova Docu - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Uz njih, veliku gledanost ostvarili su i drugi sportski dokumentarci, poput onih o Toni Kukoču i Milku Đurovskom. U top 10 najgledanijih našli su se i dokumentarci o društvenim fenomenima, kao što su Biba Struja i Automobili kojima su otišli u kapitalizam, glazbeni filmovi Gru tu je i Hiphopium te prošlogodišnji dobitnik nagrade za najbolji dokumentarac na svijetu – 20 dana u Mariupolju.

Nova Docu katalog sada broji više od 60 naslova, a među najnovijima su i Doviđenja kako ste?, satirična komedija Borisa Mitića; priča o transformaciji crnogorskog otoka, Mamula all inclusive; dirljiva i nježna slovenska priča Družina; bugarski film Razvod na albanski način; priča o beogradskom redatelju Mladenu Matičeviću i njegovoj odluci da istrči maraton Kako sam postao heroj.

Nova Docu - 5 Foto: DNEVNIK.hr

Gledatelji imaju priliku pogledati i film hrvatskog redatelja Damira Markovine Čekaj me, koji prati dinamiku odnosa i mijenjanje pozicije autoriteta u obitelji koja iz osjećaja dužnosti svojoj najstarijoj pripadnici želi omogućiti dostojanstven kraj života, čak i kada ona to ne želi. Čekaj me je priča o odnosu majke i kćeri u poznatom dobu njihovog života, permanentno razdvojenih fizičkom granicom nastalom uslijed ratova na Balkanu, i njihovom odnosu prema smrti koja se približava.

U katalogu se nalazi i nagrađivani film Ivana Ramljaka, O jednoj mladosti. Trinaest godina nakon neočekivane smrti svog nekadašnjeg najboljeg prijatelja, redatelj pokušava rekonstruirati svoj život i njihovu vezu, koristeći samo fotografije i video materijale koje je njegov prijatelj tada snimio.

Nova Docu Foto: DNEVNIK.hr

Uz lokalne filmove, katalog uključuje i visokobudžetne i nagrađivane strane dokumentarce poput Gimme Danger legendarnog redatelja Jima Jarmuscha.

Nova Docu potvrđuje da regionalna publika sve više cijeni autentične i kvalitetne priče.

I dalje je otvoren poziv za prijavu projekata za dokumentarne serije i filmove.

Katalog Nova Docu dostupan je korisnicima EON platforme, koja trenutno pokriva tržište od 40 milijuna ljudi u jugoistočnoj Europi. Platforma korisnicima nudi nevjerojatnu kolekciju od 80.000 naslova. Uz opciju preuzimanja sadržaja za offline gledanje na mobitelima i tabletima, EON Video klub omogućuje uživanje u filmovima, serijama i emisijama bilo kad i bilo gdje.

