Topljenje velikih količina snijega, uskoro bi moglo izazvati poplave. U danima koji dolaze vodostaji rijeka trebali bi rasti pa se zato na karlovačkom području intenzivno radi na postavljanju privremene obrane od poplave. I u Gorskom kotaru, s vrećama punima pijeska - dočekat će topljenje snijega.

Na karlovačkom području nema odmora. Neprestano se radi na postavljanju boks barijera, koje bi trebale zaustaviti vodu, ako dođe do poplava.

„Posao ide svojim tempom, možemo reći da je u ovih dva tri dana postavljeno oko 300 metara box barijera, s tim da na nižim terenima, postoje dionice gdje se stavljaju dvije barijere u prvom redu, gdje se treba nadvisiti voda viša od metra, stavlja se još jedan red“, kaže Biljana Željeznak, Hrvatske vode, Karlovac.

Barijere su na tom području nekima doslovno u dvorištu.

„Strah nas je svih, sad ćemo vidjeti što će napraviti, baš sad razmišljamo kako ćemo namještaj podići, da malo spasimo, barem nešto“, kaže Đurđica iz Male Švarče.

Da stanovnici uz rijeke s pravom strahuju, govori i ozbiljno upozorenje hidrometeorološkog zavoda.

„S obzirom na to da meteorolozi predviđaju od srijede, 7. ožujka značajniji porast temperature, kišu i južni vjetar, očekuje se pojačano površinsko otjecanje i porast vodostaja na području Like, Gorskog kotara, središnje Hrvatske i Bosne“, poručuju iz DHMZ-a.

Vodostaji bi mogli narasti

Prema najavama, vodostaji bi mogli porasti u danima koji dolaze.

„Sad kako se najavljuju visoke temperature, ako se sve to poklopi i temperature dođu dosta naglo onda se zaista može očekivati poplava i gornji tok rijeke Kupe će biti ugrožen - to je definitivno…“, kaže Davorin Klobučar, mjesni odbor Brod na Kupi.

Umjesto u pilani, radnici su na snijegu. Bagerom i lopatama uklanjaju snijeg, jer njegovo topljenje i poplava ugrozili bi radna mjesta.

„Ako kiše krenu na toliku količinu snijega - to će biti poplave i eto mi sad jedino što radimo - čistimo da ne dođe do havarije veće nego što je“, kaže vlasnik pilane Željko Čebuhar.



Havariju žele spriječiti i u Lokvama. Snijeg ih je natjerao na dizanje kredita. Za održavanje redovite situacije i normalnog života u općini, morali su dignuti 250 tisuća kuna kredita.

„Na žalost snijeg će se početi topiti i mi smo prisiljeni puniti vreće da bi mogli sačuvati kuće u nižim dijelovima Lokava, da ih voda, da ne uđe u njih“, kaže Ivica Gržanić, direktor komunalnog poduzeća,

Snijeg je i u Fužinama odnio pola milijuna kuna, dvostruko više nego što su planirali potrošiti.

„Mi praktički ulažemo u čišćenje snijega, a ne u ono što je bitno, znači vrtići, nekakvi bolji standard, znači građanima općine Fužine, ili na kraju krajeva privatnim firmama znači da mogu ulagati, da mogu zapošljavati nove ljude“, kaže David Bregovac, načelnik općine Fužine.

Koliko se točno potrošilo na čišćenje snijega, ali i obranu od poplave, tek treba vidjeti. Najprije je bitno obraniti ljude i imovinu, a onda ide računica.

"Nadam se da će ovo uskoro završiti"

O situaciji u Gorskom kotaru u Dnevniku Nove TV izvijestio je Marko Balen.

„Snijeg opet nemilice pada. Gorani se već danima bore s enormnim količinama snijega. Čiste ga s prometnica, vozila, parkirališta i dvorišta te krovova kuća i zaista više ne znaju gdje s njim. Dok čiste snijeg, u Lokvama već teku pripreme za obranu od poplava. Obližnje akumulacijsko jezero već sada je 75% popunjeno. Ukoliko dođe do naglog topljenja ovih velikih količina snijega Lokvarci strahuju prvenstveno od izlijevanja lokalnog potoka, no također pažljivo prate i vodostaj Lokvarskog jezera.

Vreće za nasip se pune, a stanovnici se nadaju da ipak neće doći do najgoreg scenarija. Valja naglasiti da osim što je ovo snježno nevrijeme iscrpilo općinske i gradske proračune iscrpilo je i same stanovnike, vatrogasce, cestare i sve koji posljednjih mjesec dana pokušavaju održati koliko toliko normalno održavanje života u Gorskom kotaru. Nadaju se da će ovome čim prije doći kraj, jer koliko god ovo izgledalo idilično, vjerujte za Gorane to nije“, izvijestio je Balen.



