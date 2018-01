Pao je dogovor! Predsjednica, premijer i predsjednik Sabora, kako doznaje Dnevnik Nove TV, sastat će se idući tjedan. Na dnevnom redu brojne teme koje su u fokusu predsjedničinih, ali i oporbenih kritika!

Posljednjih mjeseci predsjednica ne štedi Vladu pa tako kritike lete na sve strane. Da sve ne bi ostalo na na prepucavanju putem medija, Predsjednica, premijer i predsjednik Sabora već idući tjedan sjest će za zajednički stol.

Što je na dnenvom redu

Na dnevnom redu su veleposlanici, točnije rotacija za 40 mjesta. Razgovarat će se o nabavi aviona, ali i o tome hoće li doći do zajedničke tematske sjednice Vlade koju je predsjednica, podsjetimo, najavila prije nešto manje od tri mjeseca u intervjuu u Dnevniku Nove TV.



"Sada kako vrijeme ide i kako doista se pokazuje da demografija postaje jedan od kritičnih problema u Hrvatskoj vjerojatno ćemo ići u tom pravcu ja ću svakako predložit održavanje sjednice Vlade", poručila je Predsjednica u studenom prošle godine.

Osim demografije zbog koje je proglasila i izvanredno stanje, u fokusu kritika su ovršni zakon i blokirani, poduzetnička klima, porezna politika.



Nakon Predsjednice u Zagorje, inače SDP-ovu utvrdu, brže bolje pohitao je Davor Bernardić koji u kritiku Grabar Kitarović na račun Vlade ne vjeruje.

"To je kritika radi kritike! Nema rezultata. Kritizira Vladu, dakle kritizira one koji su je podržali u utrci za Pantovčak. Ja to ne mogu iščitati nikako drugačije nego kao dio predizborne kampanje. Ili možda pozicioniranje u samom HDZ-u struje koja je kontra Plenkovića", kaže Bernardić.

SDP za razliku od Predsjednice nudi rješenje i to kako kaže Bernardić, kroz 20 zakonskih prijedloga. Na pitanje jesu li mogli biti ažurniji obzirom da 20 prijedloga i nije neka brojka, Bernardić odgovara:

Ja mislim da smo trebali biti fokusiraniji. I zato sada idemo temu po temu."

Sazivanje sjednice Vlade predložila dva puta

Šef HNS-a - o predsjedničinim kritikama šturo.

"Ja mislim da svatko u ovoj zemlji mora raditi svoj posao i da će nam svima biti bolje", kaže Vrdoljak.

Bila kritika zbog kampanje ili ne, Predsjednici posljednjih mjeseci popularnost raste. Pokazalo je to i posljednje istraživanje Crobarometra. Ipak, zasad ne razmišlja o drugom mandatu.

Do sad je dva puta predložila sazivanje sjednice Vlade.

U mandatu Zorana Milanovića samo tjedan dana nakon prisege i to zbog gospodarstva i stanja u društvu.

Drugi put u mandatu premijera Oreškovića zbog huligana na europskom nogometnom prvenstvu, no niti jednom nije održana.

