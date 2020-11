Podijeljene su Nagrade najboljim poduzetnicama 2020. godine, a time je ova nagrada dodijeljena po šesti put.

Dobitnice su Dorotea Effenberger, Kristina Ukalović i Danira Glavinić. Nagradu "Inspirativna poduzetnica godine" dobila je Dorotea Effenberger, predsjednica Uprave i vlasnica tvrtke Tahograf. Ona se zahvalila svim ženama koje su se kroz povijest izborile za ženska prava.

"Jednom prilikom došla sam na sastanak na kojem su me pitali Poslali su vas? Misleći da imam nekog nadređenog. Kad sam bila mlađa, ljudima je to bilo neobično, uglavnom su navikli da direktori budu muškarci pogotovo u tom muškom svijetu. Nažalost, to su posljedice našeg mentaliteta i predrasude koje su duboko usađeno. No, danas kad sam se u svom poslu afirmirala, toga je manje", izjavila je.

"Perspektivna poduzetnica godine" je Danira Glavinić, vlasnica tvrtke i obrta Dadda&Rocco koji je u manje od 5 godina postao vodeći baby brand u Hrvatskoj, a širi se i na inozemna tržišta. "Htjela bih se osvrnuti na to kako je biti mama poduzetnica. Naime, ja sam se zadnji dan pred porod popela na stol kako bih fotografirala proizvode za web shop, nakon izlaska iz rađaonice, uzela sam mobitel i javljale se partnerima, a moje dijete je prvi dan na poslu imalo s 20 dana", napomenula je.

"Mikro poduzetnica godine" je Kristina Ukalović, vlasnica tvrtke Kris derma i Ustanove za obrazovanje odraslih Adrianus. "Nije nam lako, ali ako slijedimo svoje vizije i ciljeve, možemo sve ostvariti. Moramo si sami dati puls i motivaciju da idemo dalje. Ništa ne možete sami, ali uz viziju i ljude možete učiniti čuda", poručila je.

Uz tri pobjednice tu su još dvije finalistice Jelena Jurčić Šipušić, vlasnica tvrtke 4app Solution koja se bavi softverskim proizvodima za optimizaciju poslovnih procesa, i Danijela Glavosek Kovačić, serijska poduzetnia koja uz stomatološku praksu dizajnira igricu Adventures of Eco te radi na aplikaciji za dentalne stručnjake koja će im omogućiti optimizaciju poslovnih procesa.