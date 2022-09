Početkom iduće godine euro će u potpunosti zamijeniti kunu. Kako bi se ta konverzija učinila što jednostavnijom za građane, svaki proizvod mora imati dvojnu cijenu, koju ste već mogli primijetiti kupujući proizvode u omiljenim trgovinama.

Hoćemo li morati s kalkulatorom po namirnice pitanje je koje si je nemali broj kupaca postavio nakon prvih najava prelaska na euro. Do tada je pogled na cijenu određenog artikla u dućanima često bio letimičan i bez pretjeranog promišljanja, međutim situacija se mijenja, a time i prilagođava.

Kako ne bi došlo do iznenađenja te da čitav proces konverzije iz kune u euro za građane prođe što jednostavnije, osmišljeno je praktično rješenje – od petog rujna svaki proizvod mora imati cijenu izraženu u kunama i eurima. Imat ćemo gotovo puna četiri mjeseca prilagodbe, koliko je ostalo do prvog siječnja 2022., kada Hrvatska službeno postaje članica eurozone.

Međutim, nisu svi trgovci čekali posljednji trenutak. Sve su Lidlove trgovine u Hrvatskoj do kraja kolovoza istaknule dvojne cjenovne oznake.

Kako kažu iz ovoga trgovačkog lanca, prijelaz na dvojno iskazivanje cijena jedna je od većih promjena koju su morali primijeniti u poslovanju, a sveukupna prilagodba trajala je oko godinu dana.

Prilagodba promotivnih materijala, blagajne i izdavanja računa u objema valutama te nadogradnja računalnih servisa samo je dio koraka koji su prethodili dvojnom iskazivanju cijena, a Lidl svoje kupce dodatno informira putem objava na internetskoj stranici. Pod geslom „Euro ili kuna, kupuj bez brige uz najbolji omjer cijene i kvalitete“ ovaj je trgovački lanac pristupio Etičkom kodeksu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Etički kodeks jedna je vrsta garancije povjerenja koji potrošačima osigurava pouzdano i transparentno uvođenje eura, a poslovni subjekti, poput Lidla, koji mu pristupe jamče zaštitu potrošača u procesu uvođenja eura. Također, pristupnici kodeksa stječu pravo na postavljanje vizualne identifikacijske oznake – logotipa i slogana, na svojim prodajnim mjestima i mjestima pružanja usluga.

Iskazivanje dvojnih cijena mora biti transparentno, razumljivo i lako shvatljivo (Foto: Getty Images)

Samo iskazivanje dvojnih cijena mora biti transparentno, razumljivo i lako shvatljivo. Na vidljivom i čitljivom mjestu u trgovini mora biti istaknut službeni fiksni tečaj konverzije, kao i na mrežnim stranicama te na svakom računu, kako bi kupci mogli provjeriti jesu li cijene korektno preračunate u novu valutu.

Međutim, osim građana postoje i tzv. tajni kupci koji će također provjeravati cijene, a osobito će obratiti pozornost na to je li došlo do njihovog zaokruživanja. Tajni kupci pratit će cijenu proizvoda u razdoblju od godinu dana. Uz trgovine obilazit će i ostale pružatelje usluga te kontrolirati jesu li cijene pravilno konvertirane u euro te je li došlo do neopravdanog poskupljenja.

Konkretno, tajni kupci promatraju li je li se cijena točno određenog proizvoda, primjerice tjestenine, zaokružila odnosno povećala. Osobe će fotografirati cijenu artikla te će isti postupak ponovit svakih mjesec dana tijekom godine.

No vratimo se na građane, i sami bi potrošači trebali biti oprezniji u prometu novcem osobito kada plaćaju u gotovini ili ostavljaju napojnice. Iako je očito, euri nisu kune te ako je cijena određene usluge 8 eura i kupac sam odluči zaokružiti na 10 to je otprilike 15 kuna dodatno na cijenu što valja imati na umu.

Propisani fiksni tečaj konverzije iznosi 7,53450 kuna za jedan euro (Foto: Getty Images)

Početak rujna donio je novo razdoblje za poslovne subjekte te će u svakoj trgovini cijene proizvoda i usluga biti prikazane dualno, u eurima i kunama, a propisani fiksni tečaj konverzije iznosi 7,53450 kuna za jedan euro. Važno je napomenuti kako se tečaj ne smije zaokruživati ili skraćivati prilikom konverzije.

Sadržaj je napravljen u produkciji Nova Studija, native tima Nove TV, u suradnji s partnerom Lidl po najvišim profesionalnim standardima.