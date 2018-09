Doc. dr. sc. Boris Havel u Dnevniku Nove TV komentirao je nedjeljne izbore u Švedskoj. Pritom je rekao da su Švedski demokrati, stranka desnice koja je na izborima dobila veliku potporu, uspješni jer su u temi imigracija pronašli svoju nišu i platformu. Također je rekao da ovi izbori mogu biti poučak da imigracije ne smiju biti tabu tema kako na njoj ne bi profitirale marginalne i radikalne stranke.

Doc. dr. sc. Boris Havel, koji je dugo vremena živio i radio u Švedskoj, smatra da su desno orijentirani Švedski demokrati profitirali zbog toga što je tema imigracija donedavno bila tabu.

"U kontekstu organizacije švedskog društva zamijećeno je odavno, govorimo o zadnjih 25 do 30 godina, da migracija i integracija ne funkcioniraju. Međutim, to je do pojave stranke Švedski demokrati bila tabu tema kojom se nisu bavili mediji, barem ne mediji srednje struje", rekao je doc. dr. sc. Havel.

"Godine 2015. u Švedsku je uselilo 153.000 ljudi, mahom s Bliskog istoga i Afrike. Od toga se njih preko 33.000 tisuće prijavilo kao malodobnu djecu. Kada su se napravila medicinska istraživanja te malodobne djece, ispostavilo se da je 83 posto njih ima više od 18 godina", dodao je.

Također je rekao da su temi uspjeli pristupiti bez rasizma ili zagovaranja totalitarnih rješenja.

"Teme koje se tiču adresiranja problema s migrantima su teme u kojima su si Švedski demokrati pronašli nišu i platformu. Adresirali su ta pitanja, ali su to napravili na takav način da su se distancirali od rasizma. Ta stranka doista ima korijene u fašističkim i nacističkim pokretima. Njihov sadašnji lider distancirao se od toga", objasnio je doc. dr. sc. Havel.

Dodao je da ovi izbori u Švedskoj mogu biti poučak po pitanju teme imigracije koja se, rekao je, ne smije stavljati pod stol.

"Ono što se može izvući kao poučak je da je pitanje migracija važno. O njemu treba govoriti, treba ga se staviti na stol unutar mainstream, da tako kažem, stranaka i medija. Tako se neće davati prostor strankama koje su marginalne, koje su ekstremne", zaključio je.



