Suci Vrhovnog suda protiv su redovitih sigurnosnih provjera svih sudaca, a taj plan ministra Malenice već je u proceduri. O tome je za Dnevnik Nove TV govorio predsjednik Vrhovnog suda Radovan Dobronić, kao i o stegovnom postupku protiv sebe, te o slici sudbene vlasti u javnosti.

Novinarki Josipi Krajinović u razgovoru je objasnio zašto je protiv sigurnosnih provjera svih sudaca.

"Nisu suci protiv toga da se provjerava njihova imovina na bilo koji način koji je u skladu s ustavnim određenjem sudova i položajem sudaca. Radi se o tome da bi na ovaj način bila uvedena trajna provjera sudaca putem tajnih službi. Znači tijekom cijele sudačke karijere suci bi de facto bili nazivani od tajnih službi. To je potpuno neprihvatljivo iz aspekta našeg Ustava određenja sudova i sudbene vlasti“, kazao je.

"Pravo pitanje zapravo glasi zašto kod nas porezna uprava ne može postupati tako kao što postupa u većini zemalja jer upravo je ona nadležna i kompetentna. Tu se ne radi o tome da bi suci izbjegavali kontrolu nego se radi o neprihvatljivosti ovakvog načina ograničavanja sudačke neovisnosti jer su tajne službe izravno vezane za izvršnu vlast“, objasnio je Dobronić.

No, valja istaknuti kako ni Dobronića, kad je postao predsjednik Vrhovnog suda nisu sigurnosno provjerili. On je kazao je li to trebalo učiniti.

"Ja vam zapravo uopće u tom dijelu ne znam, rekao sam, nije nikakva zapreka, i prije sam rekao 'u redu, kad je situacija takva', neka sve provjere, nema se tu što kriti, bilo oni, ili porezna uprava. Meni osobno je potpuno svejedno, a prihvatljivije je da to radi porezna uprava kao i u svim drugim zemljama“, dodao je.

Komentirao je i sudačke norme, budući se protiv njega vodi stegovni postupak. Postaje li sad taj stegovni postupak bespredmetan s obzirom da je postao predsjednik suda?

"Pretpostavljam da da, ali da budem iskren nisam o tome nijednu riječ razgovarao, ako bude službeno, očitovat ću se. Zapravo mi je u tom smislu svejedno, neka ide sve. Državno sudbeno vijeće je samostalno, ono će donijeti odluku pa kako bude, nema uopće problema“, kazao je.

Dobronić je istaknuo i kako je zadovoljan cjelokupnom trenutnom slikom sudbene vlasti.

"S ove pozicije mi se čini za ovo kratko vrijeme da ima dosta sudaca i volje unutar sustava da se stvari promijene. Mi smo ekipa koja dosta trči, a relativno slabo pobjeđuje pa se sve više umaramo, a treba promijeniti način igre da uz manje napora postižemo veći učinak i sad je promjena potrebna unutar sudstva", zaključio je.

Cijeli razgovor s predsjednikom Vrhovnog suda Radovanom Dobronićem pogledajte u videu priloženom uz tekst.

