Do ponoći se primaju prijave za izbor predsjednika ili predsjednice Vrhovnog suda. Dosad su stigle tri - a još uvijek se čeka ona Zlate Đurđević, zbog koje je zaiskrilo između predsjednika i premijera.

Poštar u Državno sudbeno vijeće zvoni samo jednom na dan. No u ponedjeljak nije donio prijavu predsjednikove favoritkinje. Do sada su došle tri kandidature: odvjetnika Šime Savića, pravnice sa splitskog Fakulteta brodogradnje i strojarstva Snježane Rizvan. Oboje ne žele pred kameru. Za razliku od sutkinje Visokog kaznenog suda.

Lana Peto Kujundžić na pitanje zbog čega se prijavila ako je Predsjednikova kandidatkinja poznata, odgovara: "Ne vjerujem da se zna, ja u to duboko ne vjerujem da je to unaprijed, da je to tako. Zato vjerujem da se treba i Predsjedniku pokazati, da postoje drugi ljudi za koje nije znao, o kojima nije razmišljao i nije imao prilike upoznati".

Profesorica Pravnog fakulteta u Zagrebu Zlata Đurđević poručila je da program za prijavu piše do posljednjeg trenutka. HDZ-ovu potporu nema. No, ni Predsjednik ne odustaje.

"Moja kandidatkinja je Zlata Đurđević i to je to", kazao je predsjednik Zoran Milanović 23. ožujka. Milanović je javno kritizirao dosadašnjeg predsjednika Đuru Sessu, koji nije išao po drugi mandat.

"Moja prijava bi ionako otišla u ništa, beskorisno, pa se nisam odlučio javiti", rekao je Sessa.

Među prijavama samo jedna sutkinja

Pa se na javni poziv javila samo jedna sutkinja. A jedina kandidatkinja koja je htjela javno govoriti Lana Peto Kujundžić poručuje: "Mislim da RH zaslužuje imati osobu koja sve zna o pravosuđu, sudovima i mogućnosti organizacije".

DSV je na potezu - prijave šalje na Pantovčak. Milanović bi potom mišljenje za svoj izbor trebao tražiti od Opće sjednice Vrhovnog suda i nadležnog saborskog odbora. Hoće li ovaj put slijediti proceduru - s Pantovčaka odgovora nema.

HDZ ne odustaje od svojeg stava

Ima li ovaj javni poziv uopće smisla - ako znamo da Zlata Đurđević već sad nema potporu većine, pojasnila je reporterka Dnevnika Nove TV Ivana Brkić Tomljenović.

"Ako se gleda krajnji cilj, a to je da se izabere predsjednik suda - i nema smisla. Zlata Đurđević - rekli su mi predsjednikovi bliski suradnici - i dalje je njegov izbor. No, ne odustaje ni HDZ od svog stava da ju je predsjednik potrošio u nelegalnoj proceduri. To smo ponovno čuli danas od Andreja Plenkovića", kazala je Brkić Tomljenović.

"Milanović se podsjećam u početku pozvao na ustavne ovlasti i mimo Zakona o sudovima rekao da je profesorica Đurđević njegova kandidatkinja - što je i Ustavni sud ocijenio neustavnim. No, nije samo HDZ-u ona neprihvatljiva. Iz Domovinskog pokreta potvrdili su mi da neće glasati za nju, kao i Hrvatski suverenisti. Tu je još nekoliko nezavisnih zastupnika, koji joj ne daju glas zbog stava oko izručenja Perkovića i Mustača Njemačkoj", dodala je.

Blokada izbora predsjednika Vrhovnog suda

"Tako da je protiv Zlate Đurđević već sad fronta od najmanje 78 zastupnika. Ni Most joj nije sklon, iako se ne izjašnjavaju decidirano i poručuju da bi taj problem trebali riješiti predvodnik parlamentarne većine i predsjednik. Što je točno - jer bez njihovog dogovora - izbor predsjednika najviše pravosudne vlasti bit će u blokadi", kazala je Brkić Tomljenović.

Poslije stranačkih sastanaka poslijepodne predsjednik HDZ-a Andrej Plenković kazao je: "Nema promjene u stavu HDZ-a po tom pitanju". Na pitanje novinara što je najveći grijeh Zlate Đurđević, Plenković je odgovorio: "Sve smo to već apsolvirali prije mjesec dana".

"Postoji predlagatelj, a to je predsjenik. Postoji Sabor, koji donosi odluku o tome. Procedura će biti provedena ovaj put ja se nadam sukladno zakonu i Ustavu, a ne kao što je to bilo prije polkušaj da se ide u protuzakonitu proceduru što je nevjerojatno za demokratske standarde", dodao je Plenković.

"Zlata Đurđević u ponedjeljak je bila nedostupna za informaciju je li poslala svoju prijavu. Može to učiniti do ponoći, ali i ranije je više puta rekla da neće odustati. No, potvrdila je da će u utorak dati izjavu. Bit će to prvi put da da će stati pred kamere od početka ove priče. I Predsjednik i premijer u utorak su na terenu - obilaze vatrogasce, jer je njihov dan - a s obzirom na ukopane pozicije, teško je za očekivati da će ovaj političko - pravosudni požar biti brzo ugašen", izvjestila je Ivana Brkić Tomljenović.