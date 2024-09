Kroz tjedan vjetrovito i kišovito vrijeme, a za vikend stabilizacija: Detalje otkriva meteorolog Dnevnika Nove TV

I u srijedu će na vrijeme posvuda utjecati duboka visinska ciklona koja će se još malo pomaknuti na zapad prema Tirenskom moru pa će se glavnina oborinske zone zadržavati u gorju i na Jadranu. Istodobno u prizemlju sa sjevera će jačati plitka anticiklona zbog koje će na Jadranu biti dosta vjetrovito. Dobra je vijest što će za vikend ova ciklonalna aktivnost posve oslabjeti.



Ujutro većinom djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. Mjestimice će pasti malo kiše ili pokoji pljusak i to prije svega u gorju i u Dalmaciji. Vjetar u unutrašnjosti slab do umjeren. Na sjevernom i srednjem Jadranu umjerena i jaka bura, podno Velebita i olujna, a na južnom istočnjak i jugo. Jutarnja temperatura od 8 do 11, na Jadranu od 15 do 19 Celzijevih stupnjeva.



U nastavku dana u središnjoj Hrvatskoj promjenljivo oblačno uz sunčana razdoblja te uglavnom suho. Vjetar slab do umjeren, a najviše temperatura 20 ili 21 stupanj.



U istočnim predjelima djelomice sunčano. I ovdje će puhati slab do umjeren sjeveroistočnjak. Temperatura poslijepodne do 22 stupnja.



U gorskom području oblačno povremeno s kišom. Na sjevernom Jadranu djelomice sunčano. Mjestimice će još biti malo kiše ili pokoji pljusak i to uglavnom popodne i navečer. U gorju slab do umjeren sjeveroistočnjak, a na Jadranu umjerena i jaka, podno Velebita i olujna bura. Najviša temperatura u gorju od 14 do 17, a na Jadranu od 21 do 23 stupnja.



U Dalmaciji poslijepodne oblačnije, a navečer i u noći na četvrtak, osobito na otocima, očekuju se izraženiji pljuskovi, grmljavina i obilna oborina. Na sjevernom dijelu Dalmacije umjerena do jaka bura i istočnjak, a prema jugu umjereno do jako jugo. Temperatura od 22 do 25 stupnjeva.

Vrijeme idućih dana

Na kopnu do subote u unutrašnjosti promjenljivo, mjestimice i pretežno oblačno s kišom i to uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj, a tijekom četvrtka i u ostalim predjelima. U subotu barem djelomice sunčano i uglavnom suho. Vjetar slab do umjeren. Poslijepodne posvuda sve toplije.

Na Jadranu u četvrtak pretežno oblačno mjestimice s kišom. Na jugu i osobito na otocima lokalno će biti i izraženih pljuskova i grmljavine. U petak su još u Dalmaciji mogući lokalni pljuskovi, a u subotu posvuda pretežno sunčano. U četvrtak još umjerena do jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima, a na jugu veći dio dana umjereno do jako jugo. Vjetar u petak u slabljenju. Postupno toplije.



Za vikend pretežno ili barem djelomice sunčano, uglavnom suho, a vjetar većinom slab. Najviše sunca u nedjelju. Poslijepodne ugodno toplo.



