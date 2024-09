Do kraja tjedna ponovno možemo očekivati hladnije vrijeme. Detalje donosi meteorolog Dnevnika Nove TV

U utorak i srijedu postepeno će se smirivati vrijeme. Slijede nove, ponegdje i vrlo obilne oborine i osobito od petka - zamjetno hladnije.

U srijedu dolazi nova, još izraženija promjena vremena koju nam donosi ova hladna fronta. S njom će u četvrtak posvuda sa sjevera početi pritjecati sve hladniji zrak. Frontu će po visini pratiti visinska dolina koja će se iznad nas zatvoriti u duboku ciklonu u kojoj će se danima vrtložiti hladan i zamjetno vlažniji zrak.

Još u srijedu od jutra prevladavat će sunčano. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar slab, dok će na Jadranu biti umjerene, a u noći i ujutro ponegdje i jake bure. Najniža jutarnja temperatura većinom od 9 do 14, na Jadranu od 15 do 22 Celzijeva stupnja.

U nastavku dana u Središnjoj Hrvatskoj pretežno sunčano, a vjetar slab do umjeren. Bit će ugodno toplo oko najviših 25 stupnjeva. I u Istočnoj Hrvatskoj pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren. Poslijepodne vrlo toplo većinom 25 ili 26 stupnjeva.

U Gorskoj Hrvatskoj i na Sjevernom Jadranu u većem dijelu dana pretežno sunčano. Na Jadranu uglavnom navečer, i osobito u noći na četvrtak porast naoblake, a zatim kiša, pljuskovi i grmljavina i to najprije u Istri. Vjetar u gorju većinom slab. Na Jadranu bura će okrenuti na jugo koje će prema kraju dana sve više jačati.

Najviša dnevna temperatura u gorskom području od 21 do 24, a na Jadranu uglavnom 26 ili 27 stupnjeva. U Dalmaciji pretežno sunčano, većinom i vedro te vrlo toplo. Poslijepodne će zapuhati slab do umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura od 27 do 29 stupnjeva.

Do kraja četvrtka u unutrašnjosti sa zapada jače naoblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom, ponegdje i obilnijom oborinom. Zatim pretežno oblačno povremeno s kišom, osobito na istoku zemlje. Mjestimice je moguća obilnija oborina, ponajprije u gorskim predjelima, Zapuhati će umjeren do jak sjeverac i sjeverozapadnjak. Temperatura u drugom dijelu četvrtaka u padu, a od petka osjetno hladnije.

I na Jadranu u četvrtak posvuda do kraja dana jače naoblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a ponegdje obilnom oborinom, U petak povremeno kiša, i još izraženiji pljuskovi i obilne oborine. U subotu prestanak oborine i djelomično kidanje naoblake. U četvrtak umjereno i jako jugo i jugozapadnjak koje će postupno okrenuti na buru i sjeverac, osobito podno Velebita gdje će biti i olujnih udara. Od petka osjetno hladnije.

Još u srijedu pretežno sunčano, a zatim nove ponegdje i obilne oborine kojih će u četvrtak i petak biti najviše na Jadranu. Od petka posvuda osjetno hladnije.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novaplus.hr.

Pročitajte i ovo Majka stradalih u suzama Albanka prvi put pred obitelji brata i sestre koje je ubila neodgovornom vožnjom: "Emotivno, strašno i šokantno, danas sam prvi put saznao..."

Pročitajte i ovo pale su predrasude Srpkinja odradila sezonu pa objavila zašto je promijenila mišljenje o Hrvatima: "Pišem ovako javno..."