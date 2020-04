U petak ujutro ponovno je podrhtavalo u Zagrebu, s epicentrom u Markuševcu. Potres je bio magnitude 2,5 stupnja po Richteru. Seizmolozi umiruju - sitni potresi su normalni, čak i poželjni.

U 8:50 pod Markuševcem je opet bilo dinamično. Novi potres pogodio je Zagreb. Kristijan je već navikao. "Ja sam se naviknuo, moja baka recimo nije, ima slabije živce", napominje Kristijan.

"Jedva to izdržim, jedva!", priznaje Barica. I Ivica priznaje da ga je strah. "Svaki novi potres je neki strah", kaže. Od osam sitnijih potresa na dan, na sjeveru Zagreba osjete u prosjeku dva potresa. I to im je previše.

Zdravko priznaje da zbog potresa uzima normabele, a Dražen kaže da bez tableta njegova supruga i kći ne mogu normalno spavati.

"Ljudi se krpaju, spavaju jedni kod drugih, teška je situacija", ističe Zlatko.

Proći će za koji mjesec, smiruju seizmolozi. Seizmolog Krešimir Kuk uvjeren je kako su manji potresi dobri.

"Možemo reći da je dobro da se to događa. Vidimo da se svim tim naknadnim potresima još uvijek prazni energija. Što manje ima tih slabijih potresa, ili da ih nema, veća je mogućnost da će se energija osloboditi u nekom jačem", napominje.

Unatoč učestalim potresima, Renata se na njih nije naviknula. "Stvarno se ne mogu naviknuti i meni nije lakše", priznaje.

"Tisuću potresa magnitude 1,0 oslobađa energije koliko jedan potres magnitude 3", napominje Kuk. Postoje relativno sigurni prognozeri, a to su psi.

Ema kaže kako je njezin pas prognozirao potres. "15 minuta prije potresa ona je skočila s trosjeda kod sestre i uz nju se stisla", kaže Ema.

"Imamo jedan veliki rasjed, znamo ga još od prije, on je aktivan cijelo vrijeme i na tom mjestu se potresi stalno događaju i došlo je do pomaka duž rasjednih krila i još uvijek se to sve sliježe i pomiče i to je razlog potresa koje ovih dana bilježimo", objašnjava Kuk.

Možda bi bilo lijepo obrnuti psihologiju i poželjeti si svaki dan jedan lijepi potres.

