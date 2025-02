Dnevnik TV u posjedu eksluzivnih snimki ozbiljnog ekocida u gradu: "Iskrcavaju opasni otpad, a govorili su nam da je sve legalno"

Ovo je samo jedna od lokacija na kojoj su kamioni iskrcavali opasni otpad.

Ekocid u Gospiću - 5 Foto: DNEVNIK.hr

Gospićani su ovo mjesecima snimali. Sve što se dovozilo - uglavnom usitnjeno - teška mehanizacija zakopavala je u šumi. Svjedoče o tome i snimke u čijem smo posjedu.

Ekocid u Gospiću - 3 Foto: DNEVNIK.hr



"Kamioni dolaze, prolaze, odlaze u abnormalnim količinama, nitko ništa ne poduzima i to je tako godinama", rekao je Davor Bušljeta.

Davor Bušljeta, Gospić Foto: DNEVNIK.hr



"Jedan čovjek mi je pokazao fotografije, slikao je i snimao crnu smjesu u tim kamionima i kako odlaze u Rakitovac i tamo na nekim područjima, nisam sigurna je li baš na odlagalištu ili oko njega, bageri kopaju rupu u kojoj se taj otpad istrpava i samo malo pokrije sa zemljom", rekla je Željka Šikić.



"Upozoravali smo onoliko koliko kao obični građani možemo, u ovako maloj sredini, govoriš svima, pričaš svima, očekuješ neku reakciju, nije je ni bilo da vam pravo kažem", rekao je Bušljeta.



Napušteni gospićki hangar bio je samo paravan za ilegalne poslove koji su trajali najmanje 4 godine - vjeruju mještani koji žive u neposrednoj blizini.

A sumnje su im potvrđene USKOK- ovom istragom. Tvrde da ovdje leže puno veće količine medicinskog i plastičnog otpada - nego se dosad pokazalo. Sve su kažu prijavljivali i policiji i inspekciji. Govorili da se truju okoliš i pitka voda.

Ekocid u Gospiću - 4 Foto: DNEVNIK.hr



"Dobivali smo uvijek odgovor da su inspekcije bile da je to sve u redu da je to sve legalno, da ljudi imaju poslovanje i da je to sve kako treba", rekla je Željka Šikić.



Vidjela sam da su neki ljudi prijavljivali i preko MUP-ove aplikacije i jako mi je drago, ali vidjeli ste da se ništa nije događalo.



Građani okupljeni u Inicijativi "Spasimo Gospić" javno su upozoravali na problem. Pred kamere - neće. Zamjeraju lokalnom, ali i državnom inspektoru, Andriji Mikuliću.

Prozvali su ga i da se sastajao s varaždinskim poduzetnikom Josipom Šincekom, glavnim USKOK-ovim osumnjičenikom koji se u aferi s nezakonitim otpadom udružio s Franciskom Dodić, suprugom poznatog zlatara. Mikulić ne negira poznanstvo, ali objašnjava okolnosti:



"Glavni državni inspektor je upoznao navedene osobe, jednako kao i što je upoznao i široke mase osoba iz javnog i političkog života (…)

U više navrata je bio u Gospiću i surađivao s nadležnim institucijama koje su uključene u konkretan predmet! Bio je upoznat i s rezultatima i poduzetim mjerama u inspekcijskom nadzoru", izvijestio je Državni inspektorat za Dnevnik Nove TV.



Njihovi su inspektori kažu snimali sporni teren i pokrenuli postupak prije nego su stigle prijave Ličana o sumnjama u malverzacije.

Protiv Šincekove tvrtke TIPOS RESURS pokrenuto je više prekršajnih postupaka i zatraženo micanje otpada. Lani su im otkrivaju izrekli čak 755 tisuća eura novčane kazne. Dvaput su tražili ukidanje dozvole o gospodarenju otpadom. Posao Europola u Hrvatskoj još nije gotov!



"Provodi se istraga, istragu provode nadležna tijela i nadležna tijela će u trenutku kad procjene da o tome trebaju nešto reći - informirati javnost i to učiniti!", rekao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.



"Mislim, po snimkama znam što je", rekla je Željka.

Brze odgovore i još brže čišćenje terena traže i Ličani, zabrinuti za svoje zdravlje, ali i da netko napokon osigura i zabrani pristup ovakvim ilegalnim odlagalištima čija je sanacija procjenjena na više od 20 milijuna eura.

Pročitajte i ovo Darko Buzov Preminuo sin čovjeka koji nije mogao šutjeti: Jučer je prvi i jedini put stao pred kamere Provjerenog

Pročitajte i ovo ključan sastanak Kad je Zelenski stigao u Bijelu kuću Trump ga je iznenadio: "Ja sam i za Rusiju i za Ukrajinu"