Luksuzna zdanja na otoku Smokvici u kojima je donedavna uživala obitelj Todorić, država daje u zakup. Natječaj, potvrdio je za Dnevnik Nove TV ministar državne imovine Goran Marić, bit će otvoren sljedeći tjedan.

Nadaju se da će interesa za taj otok biti, kao i za stanove koje je država nedavno prodala. Ipak, priznaju, za neke se nekretnine - nije javio nitko. Doznali smo i zašto.

U rujnu, država je preuzela ključeve 20-ak objekata na otoku Smokvici na kojem je ljeta provodila obitelj Todorić. Sada vlasništvo države, Smokvica sljedeći tjedan ide na natječaj. Kao i druge državne nekretnine na zvučnim lokacija.

„Ići će hotel Hrvatska u Baškoj, hotel Iž, češka vila će biti ponovno na natječaj kao i vila na otoku Smokvici“, kazao je ministar državne imovine Goran Marić.

Za Smokvicu se nudi dugogodišnji zakup

Za Todorićevo bivše ljetovalište s novoizgrađenim restoranom, helidromom i teniskim terenom na Smokvici, država nudi dugogodišnji zakup.

Nadaju se dobroj zaradi, baš kao što su dobro tržili i sa zadnjom prodajom državnih stanova. Od 33 ponuđena, prodano ih je 29.

„Bilo je više od 400 ponuda za tih 29 stanova, prodani su, prihod je 14 milijuna kuna, a za ovih 4 neprodana, to su zapravo i nisu stanovi, to su podrumski prostori“, kaže ministar Marić.

Ipak za neke nekretnine, nije bio zainteresiran nitko.

Za 650 četvornih metara vile u kojoj je ured imao bivši predsjednik Stjepan Mesić, država nije dobila nijednu ponudu. Početna joj je cijena bila 6 milijuna i 200 tisuća kuna.

Ponuda nije bilo ni za zemljište u Stankovcima, na kojem investitor želi ulagati u privatni aerodrom. Cijena zemljišta i šume - 23 i pol milijuna kuna.

„Nisam se javio jer ta cijena za ono zemljište je bila brutalno bezobrazna“, rekao nam je ulagač Josip Crnčević.

"Cijene su previsoke"

23 milijuna kuna bilo je očito previše i za vilu svežanj u Kostreni. Vila s igralištem, kuglanom i parkom na 14 tisuća četvornih metara uz more, danas zjapi prazna i zapuštena.

Marić tvrdi, cijene pojedinih nekretnina su previsoke.

„Ako baš u jednom ili dva natječaja nema nijedne ponude znači da procjenitelji nisu dobro procijenili vrijednost nekretnine“, smatra Marić.

Slažu se i agenti za nekretnine koji bi se rado uključili u prodaju državne imovine.

„Mišljenja smo da bi se to moglo raditi u suradnji s agencijama za nekretnine koje bi našle kanale do kupaca koji nisu dobili informaciju i do recimo stranih investitora i klijenata“, kaže agentica za nekretnine Jelena Kravoščanec Todorović.

Plan države je ove godine od prodaje samo nekretnina uprihoditi 100 milijuna kuna.

