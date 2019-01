Nakon što su tajne snimke iz klaonice u središtu Poljske zgrozile javnost - otvorile su i pitanje kako se kontrolira ono što svakodnevno jedemo.

Bolesne da jedva stoje, dovlačene vitlom u klaonicu i bez veterinara odvedene na klanje. Ovaj užas u Poljskoj još je i gori. Radnici sami uklanjanju podljeve i tumore i meso označavaju ispravnim.

"Krava je imala gnojne čireve. Imala ih ili ne, više nije bitno jer su otkinuti", kazao je radnik u klaonici. Takvo je meso išlo na tržište. U Hrvatsku, kažu nadležni, nije došlo. Ali je otvorilo pitanje kontrola.

Kod nas se one, kad je meso u pitanju, rade od farme do stola. "Mi, kao vlasnici i posjednici žitovinja, brinemo o stanju životinja, a tu je i niz nezavisnih kontrola koje dolaze, obilaze, gledaju brojno stanje, ispunjavamo upitnike", kazao je Goran Jančo iz Saveza udruga uzgajivača svinja.

Gleda se od zdravstvene ispravnosti do higijene. I to jako redovito. Svaka životnja ima markicvu ili oznaku. To joj je osobna karta. "Možemo saznati sve, od onog dana kad se oteli do njezine mame, tate, djede, sve se zna", objašnjava Damir Horvatić iz Saveza uzgajivača simentalskog goveda.

Kad životnja odlazi s farme - ponovna kontrola. "Opet mora doći veterinar, napisati uputnicu, provjeriti broj da bi se moglo utovariti u drugi kamion, ako ide na zbrinjavanje ili klanje, ovisi", dodao je Horvatić.

Veterinari pregledavaju stoku kod klanja u samoj klaonici. Pa i kad izađe van, meso je opet pod kontrolom. "Pri pakiranju i odvozu takvih proizvoda u daljnju prodaju, također se vrši kontrola deklaracija, ispravnosti mesa i dokumentacije koja prati pošiljku", kazao je Gordan Jerbić, načelnik sektora veterinarske inspekcije.

Slučaj iz Poljske zato čudi naše proizvođače. "Naše inspekcije rade i kontroliraju naše meso, a nemaju baš nikakav utjecaj na posjednike izvan naše države", kazao je Goran Jančo iz Saveza udruga uzgajivača svinja.

Prošle godine naše su inspekcije provele 14.373 nadzora, uzeto je 4400 uzoraka svježeg mesa. Rezultat su 703 optužna prijedloga i 17 kaznenih prijava. Kazne su do 100 tisuća kuna.

