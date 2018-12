Ne stišavaju se reakcije na vladinu odluku da minimalnu plaću poveća na 3000 kuna. Poslodavci su ljutiti jer s njima, kažu, povećanje nitko nije dogovarao. Zauzvrat traže kompenzacijske mjere, a što će im Vlada ponuditi zauzvrat doznaje upravo Dnevnik Nove TV.

Povećanje minimalne plaće poslodavci su doživjeli kao novi udar. Najviše je radnika na minimalcu u tekstilnoj industriji. Prijete najcrnjim scenarijem. ''U tvrtkama koje su oslonjene na usluge i koje su već sada u poteškoćama, kod njih očekujemo zasigurno otpuštanja. Mi zapošljavamo uglavnom žensku radnu snagu koja je teško zaposliva s manjom obrazovnom strukturom, plus 40 godina'', kaže Jasminka Korotaj, potpredsjednica vijeća tekstilne industrije pri HGK.

No, Vlada ima spremne kompenzacijske mjere. Dnevnik Nove TV doznaje kako će Vlada ''u 2019. poslodavci i dalje imati olakšice od 50 posto na doprinose za minimalnu plaću. 2020. te će olakšice biti prepolovljene. 2021. olakšica nema. Preko Zavoda za zapošljavanje osigurat će im se potpore do milijun i pol kuna. Time će moći kompenzirati troškove zbog rasta minimalne plaće te spriječiti ugrožavanje radnih mjesta. I treća mjera na kojoj se radi, država bi poslodavcima u tim industrijama osigurala do 70 posto potpore za trošak svakog novozaposlenog''.

Minimalna plaća, tvrdi šef HNS-a, treba rasti svake godine. ''Treba to i dalje činiti, ali ne u ekstremnim postocima jer bi ugrozili velik broj radnih mjesta. Kada se to polako svake godine radi, onda se otvara šansa da se i intenzivnije industrije moderniziraju'', smatra HNS-ov predsjednik Ivan Vrdoljak.

''Minimalac treba diktirati tržište''

U susjednoj Sloveniji minimalac će biti 5000 kuna. Stoga hrvatski, tvrdi SDP-ov Siniša Hajdaš Dončić, nije fer. "Za ljude je to dizanje premalo, a za poduzetnike previše. Dakle, bez kompenzacijskih mjera da se točno sektorski vidi može li se pomoći kroz cijenu energenata i olakšice, možda se taj dio plaće mogao dići i puno više'', smatra Hajdaš Dončić.

"Mi smo predlagali da se za 500 kn godišnje diže plaća što je 2000 kn u vrijeme mandata vlade kako bi smo uopće kao zemlja bili konkurentni'', kazao je predsjednik Živog zida Ivan Vilibor Sinčić.

Ekonomski stručnjak Andrej Grubišić ide korak dalje. Minimalne naknade, smatra, treba diktirati tržište. "Ja sam za to da se koncept minimalne plaće kao takve ukine. Ispada da je karijerni političar taj koji zna koliko bi netko nekoga za nešto trebao platiti, a ne pita od kud će se namaknuti sredstva'', tvrdi Grubišić.

Sadašnja povišica minimalca od 250 kuna bit će dovoljna tek za polovicu skromnije božićne košarice.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr