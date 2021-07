Akteri iz ove priče nemaju pojma šta se događa u političkom svijetu, ne znaju ni kako su Vatreni prošli na Euru. No zato su iza njih mjeseci teške obuke. Lica im se ne mogu vidjeti, ali na ono što prolaze nitko neće ostati ravnodušan na ono što su prošli. Ušli su u elitni klub specijalaca, a reporterka Dnevnika Nove Ivana Pezo Moskaljov ekskluzivno je dobila priliku pratiti njihov rad.

Prljavi, znojni i svaki s prstom na obaraču. Najbolji od najboljih, oni su hrvatski komandosi.

"Svi su pozvani, ali rijetki su odabrani! Dođe ih masa, a ostane ono što treba, njih oko 15 posto, baš elita", otkriva njihov instruktor. Lica skrivaju, a njihova se imena ne smiju znati. Ne znaju niti koji je dan niti datum.

Aktivni od jutra do mraka

Gotovo šest mjeseci obučavali su se za tajne akcije na kopnu, u zraku i na moru. "Aktivni su između 16 i 18 sati, non stop u nekom pokretu od jutra do crnog mraka", kaže instruktor komandosa.

Pretrčali su na desetke kilometara, s naoružanjem i oko 25 kilograma vojne opreme na leđima. Skaču, penju se, rone, plivaju u hladnoj rijeci, bez odmora i bez informacija iz vanjskog svijeta.

"Mi smo im otac i majka. Kad dođu kod nas, ostavljaju sve iza sebe, svoje mobitele, nemaju nikakvog kontakta. Tko se žali tu mu nema mjesta – kapija i doviđenja", poručuje instruktor.

Banožić potvrdio da su još tri vojnika pozitivna na droge: "Naravno da svi vojnici nose svoje probleme..."

Iza njih su na stotine neprospavanih, pa i gladnih noći, operacije preživljavanja i timski rad.

"Prosječan čovjek to ne može završiti. Oni su nadprosječni i to su pokazali. Bit će spremni provesti sve zadaće, bez obzira na to jesu li u Hrvatskoj ili izvan nje", kaže brigadni general Perica Turalija, zapovjednik Zapovjedništva specijalnih snaga.

Prijaviti se mogu svi - pod uvjetom da su zdravi, psihički i fizički jaki, a na rigoroznoj obuci nema žena. Zelenu beretku mogu nositi samo oni čiji su rezultati savršeni.

Brutalnu obuku najboljih hrvatskih komandosa pogledajte u videu.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr