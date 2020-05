Ostavka ministra obrane i potpredsjednika Vlade, nakon događaja poput jučerašnjeg slažu se svi pa čak i politički protivnici, moralan je čin. Iako je ovo prva koju je premijer Andrej Plenković prihvatio, ne vide je kao konačan politički kraj Damira Krstičevića.

"Što se tiče predsjednika Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića, to je u ovom slučaju jako važno. Rekao bih da, zapravo, te tvrde kohabitacije po pitanju nacionalne sigurnosti, nema. Oni se slažu.

Kada vi maknete ovaj folklor međusobnih optužbi, predsjednik i premijer su od samog trenutka, kad je predsjednik preuzeo Pantovčak, jednoglasno se dogovorili o imenovanju novog načelnika Glavnog stožera. Isto tako i novog čelnika SOA-e. Pred njima je najvažnije - da svoje taštite i sudar ega koji postoji između njih dva stave sa strane. Očito u zadarskoj bazi Zemunik nešto ne valja. Već vidimo, ova tragedija nije iznimka, tamo se događaju čudni slučajevi.

Tamo će i tajne službe i Vojna obavještajna služba, ali i Oružane snage morati nešto napraviti, nešto preispitati. Ako je to najvažniji dio elitne NATO-ve baze - Zemunik, a događaju se ovakve stvari, mislim da će se i predsjednik i premijer, ali i onaj tko će voditi Ministarstvo obrane morati naći i početi dogovarati i naći neko rješenje", kazao je reporter Dnevnika Nove TV Mislav Bago.

Odlazak Damira Krstičevića problem pred izbore

Smatra kako je odlazak Damira Krstičevića uoči izbora problem za premijera.

"Prvo način na koji je on to napravio, a da premijeru nije rekao. Vjerojatno je zbog toga premijer danas satima razgovarao s njim. Tu je bio i ministar branitelja Tomo Medved. Očito su pokušavali igrati na kartu prevrtljivosti i kolebljivosti Damira Krstičevića pa su mislili da, ako je i prije nudio ostavke pa ih povlačio, da će tako biti i sada. Damir Krstičević je Andreju Plenkoviću bio važna osoba kad je preuzimao stranku.

U konačnici, sada na unutarstranačkim izborima, bio mu je šef stožera Damir Krstičević. Slovio je kao taj 'desni gromobran' prema desnici ili čovjek koji je trebao uvjeriti desno biračko tijelo. Dok je Damira Krstičevića uz Andreja Plenkovića, 'vi svi budite sigurni i vjerujte i glasajte za nas'.

Te osobe danas nema, Andrej Plenković tu ima ogromnu prazninu. Tko će to popuniti? Je li to Tomo Medved, ili ostali potpredsjednici? Sjećam se, kad je Andrej Plenković dolazio na dužnost predsjednika Vlade, iznimno je pazio da Damir Krstičević uvijek bude pored njega, a više ga neće biti", dodao je Bago.

Predsjednik i premijer se dugo znaju

"Zoran Milanović je jasno dao do znanja, kad je ušao u utrku, da je on predsjednik s karakterom i moramo se s tim pomiriti. Andrej Plenković ne želi svoj karakter skrivati. Oni se predugo i jako dobro znaju. Ta retorika koju oni šalju u javni politički prostor - moraju biti svjesni da će se prenositi na sve ostale aktere, ali i na građane.

Bilo bi pametnije spustiti ton. U konačnici, kad se sljedeći tjedan ili za dva tjedna raspusti Sabor, Andrej Plenković će morati surađivati sa Zoranom Milanovićem kao predsjednikom Republike. U konačnici, da udovolji datumu koji vladajuća koalicija želi da se ispuni.

Samo je pitanje hoće li Zoran Milanović u tom slučaju zatezati konopac ili će se ponašati kao što je rekao 'biti predsjednik i neće se petljati u politiku, neće sudjelovati u izborima da kreira datum i na taj način pomaže jednoj strani", kazao je Bago.

Sraz na početku predizborne utrke

Pitanje je - odgovara li premijeru Plenkoviću takav sraz na početku predizborne utrke.

"U politici je uvijek dobro kad je na Pantovčaku netko iz suprotnog političkog pola. Andreju Plenkoviću bilo bi puno teže da je tu Kolinda Grabar-Kitarović jer bi to već onda bio referendum. Naravno i ova korona-kriza je sve politički promijenila.

On traži taj politički fight sa Zoranom Milanovićem, a u konačnici on sa svojim pokazivanjem domoljublja želi taj barjak hrvatstva uzeti u svoje ruke da mu ga ne bi slučajno preuzeo Miroslav Škoro u predizbornoj kampanji. Činjenica je da on i vrh HDZ-a se boje mogućeg rasta desnice predvođene Miroslavom Škorom ili nekakvog ujedinjavanja. U ovom slučaju, lupajuči po Zoranu Milanoviću, štite svoje desno krilo" smatra Bago.

Milanović sam sebi najveći neprijatelj

Za suzdržavanje Milanovića u predizbornoj kampanji kaže kako je on sam sebi svoj najveći neprijatelj.

"To je i sam priznao. Ta njegova rečenica više uglavnom ga košta politički kasnije u analizama. A vidjeli smo i koliko je imao uspona i padova u toj političkoj karijeri od 2007. kad je preuzeo SDP. On je rekao da će biti najbolji saveznik Andreja Plenkovića. Činjenica je da u pitanjima nacionalne sigurnosti i ekonomije, Zoran Milanović daje potporu Vladi. To je ono što je u trenucima krize najvažnije.

Bit će njihovih razmimoilaženja. Zoran Milanović trudi se biti ljevičar i socijaldemokrat, baš kao što se Andrej Plenković želi pokazati kao demokršćanski zaštitnik. Na građanima i biračima je da odluče je li to baš tako", zaključio je Bago.

