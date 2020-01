Šef DIP-a komentirao je velik broj nevažećih listića te SMS poruke koje su jučer kružile internetom, a kojom se sugerira moguća kupovina glasova.

Predsjednik Državnog izbornog povjerenstva danas je predstavio rezultate jučerašnjih predsjedničkih izbora na kojima je Zoran Milanović izabrana za novog hrvatskog predsjednika uvjerljivo pobjedivši Kolindu Grabar-Kitarović.

Odgovarajući na pitanja novinara Sessa je komentirao SMS poruku s navodnom ponudom za kupovinu glasova.

"Ono što mi znamo je da je osoba koja je to dobila iz nekih razloga, više-manje nama nepoznatih, stavila na Facebook i onda se to proširilo internetom i tako je postala vijest. Čini nam se, zasada, naravno, dok ne bude policija sve utvrdila, da se ne radi o istinitoj poruci kojom bi se zaista pozivalo da glasaju i za to dobivaju naknadu. Sadržaj sam nije sporan, sporno je to da iza nje ne stoji nekakva stvarna namjera ili akcija", rekao je Sessa.