Djelatnica glinskog Centra za socijalnu skrb optužena je da je svojim korisnicima nalagala da glasuju za sadašnjeg glinskog gradonačelnika na čijoj je nezavisnoj listi i sama bila. Općinski sud u Sisku presudio joj je uvjetnom kaznom. Gradonačelnik Gline najavljuje žalbu.

Djelatnica glinskog Centra za socijalnu skrb optužena je da je svojim korisnicima nalagala da glasuju za sadašnjeg glinskog gradonačelnika na čijoj je nezavisnoj listi i sama bila.

"Ona meni kaže kako je ona moja socijalna radnica i da je ona na listi te me pita za koga ću glasati. Rekla sam joj da ne znam još ni sama, na što mi je ona uzvratila kako je ona na listi i da znam za koga treba glasati", prepričala je svoje iskustvo Brankica Nikolić iz Gline.

Kada je to ispričala svojoj djeci, ona su joj, kaže, rekla da to mora prijaviti. "Prijavila sam to socijalnom radu u Glini", kaže ona, nakon čega je otišla na policiju.

Slučajnost ili ne? Mnogi avioni padali su baš na potezu između Karlovca i Like

Potraga se nastavlja i u noćnim satima: "Vremenski uvjeti su takvi da ne možemo koristiti ništa od sredstava koja su nam na raspolaganju"

Završile su na sudu u Sisku. gdje je socijalnoj radnici kaznenim nalogom izrečeno dvije godine uvjetno ako ne počini novo kazneno djelo.

Gradonačelnik Gline kaže da iza svega stoji HDZ te da su na sudu svjedočili lažni svjedoci pa će se socijalna radnica žaliti i dovesti svoje svjedoke.

"Mi ćemo podnijeti kaznene prijave protiv lažnog svjedočenja i nalogodavaca. Postoje svjedoci koji zastupaju istinu i koji će to dokazati u postupku. Nismo se htjeli spuštati na tu razinu, ali očito je to ono čime se bavi lokalni HDZ i njihovi suradnici", istaknuo je glinski gradonačelnik Ivan Janović za Dnevnik Nove TV.

Postoje svjedoci koji su bili prisutni, tvrdi Janović, ali ih postupak tužiteljstva nije uvažio.

Općinski sud je utvrdio da je dvama korisnicama Centra za socijalnu skrb, optužena djelatnica povrijedila biračku slobodu odlučivanja.

"Problem je kada se pritisak na birače doživljava kao normalan način ponašanja. Ja do sada, dok se ovo nije dogodilo, nikada nisam čuo da je bilo tko osuđen zbog takvoga kaznenog djela", rekao je za Dnevnik Nove TV stručnjak ustavnog prava Mato Palić.

Nisu ni građani Gline čuli za takvo što.

"Nisam to čuo. Nisam izlazio ni na izbore, nikada", rekao je Radovan Jović. "Ja vam samo govorim da ovo ne sliči ni na malo razvijeno bolje selo, ovo sliči više na džunglu", rekao je Ivan, stanovnik Gline.

Glinski Centar za socijalnu skrb nije nikakva džungla, tvrde korisnici socijalne pomoći iz kontejnerskog naselja.

Centar za socijalnu skrb do završetka slučaja neće davati izjave o optuženoj socijalnoj radnici. Čelnik lokalnog HDZ-a u telefonskom razgovoru za Dnevnik Nove TV odbacio je optužbe na njihov račun.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr