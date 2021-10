Kineski, japanski, nizozemski, švedski, španjolski, norveški - samo su neki od jezika na kojima su prevedena djela naših spisateljica i pisaca. Knjiga Slavenke Drakulić nedavno je prevedena i na farsi.

Pelješkim mostom u Hrvatsku će stizati ljudi iz cijeloga svijeta, a Hrvatsku u svijetu promoviraju i naši književnici, jer snaga hrvatskoga jezika ne poznaje granice.

Sve više raste interes za hrvatskim autorima - od Amerike do Japana.



Irena Stanić Rašin spisateljica je i prevoditeljica djela „Kako živi Antuntun" na engleski jezik.

A za englesku verziju Antuntuna bile su potrebne dvije godine. Zadržati duh jezika bio je jedan od najvećih izazova.

Irena Stanić Rašin pojašnjava:

„Pogotovo kad je riječ o ovakvom prijevodu kao što je stihovana riječ u kojoj imamo i metar i rimu, moramo paziti na broj slogova. Mora prenijeti i tu kulturu, znači ne samo i sadržaj nego i formu i još te neke kulturološke stvari“.

A roman roman ''Sretni dani'' Mira Gavrana nedavno je dobio i japansku verziju.

Miro Gavran, književnik:

„To je predivan osjećaj jer to je znak da ono što sam napisao nosi neku univerzalnu poruku i da je u različitim kulturnim sredinama prihvatljiv kao i kod nas“.

Kineski, japanski, nizozemski, švedski, španjolski, norveški - samo su neki od jezika na kojima su prevedena djela Slavenke Drakulić.

Književnica Slavenka Drakulić:

„U posljednje vrijeme se dosta prevodi mojih knjiga u Iranu, pa me i to, da se prevodi na farsi, pa me i to koliko razveselilo, toliko i iznenadilo“.

Dodaje da je za to zaslužan i veći broj kvalificiranih prevoditelja.

„Moramo biti svjesni da pripadamo malom jeziku i da za mali jezik vrlo često, za razliku od velikih, postoji mali broj, sad već puno veći, ali recimo prije 30 godina kad sam ja počela izlazit vani, bilo je malo prevoditelja“, naglašava Slavenka Drakulić.

Domaći autori sve su prisutniji na svjetskoj sceni - potvrđuje i Željka Lovrenčić koja trideset godina prevodi i promovira domaće autore.

Željka Lovrenčić, prevoditeljica, Društvo hrvatskih književnika:

„Miro Gavran, jedan od najprevođenijih hrvatskih autora. Dubravka Ugrešić, Slavenka Drakulić, Miljenko Jergović, Drago Štambuk, Boris Domagoj Biletić. Mogu spomenuti najnoviju knjigu koju sam upravo dala u tisak u Meksiku, to je knjiga riječkog književnika Davora Velnića.

A prijevod knjige rođene Zagrepčanke Lane Bastašić, Uhvati zeca - završio je i na setu nastavka planetarno popularne serije.

