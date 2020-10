Policija je upala u kuću youtubera iz okolice Samobora zbog objave dječje pornografije iako je devet mjeseci ranije toj istoj policiji prijavio da su njegovi kanali hakirani. I dok policija provodi izvide o ovom slučaju, on traži da se pronađe "onaj koji je zakazao" i da mu se nadoknadi šteta.

Privatni poduzetnik iz okolice Samobora nemalo se iznenadio kad su mu u ranu zoru krajem rujna na vrata pokucala četiri policajca, i to s nimalo bezazlenim razlogom. Na njegovim YouTube kanalima bila je objavljena dječja pornografija.

Zaplijenili su mu računalnu opremu, sve mobitele koje su pronašli u kući, čak i ona tri koja koriste njegova djeca. Sumnjiv im je bio i PlayStation, pa su i njega odnijeli.

Njega, međutim, nisu uhitili. Nije dobio (još uvijek) ni kaznenu prijavu iako se radi o ozbiljnom kaznenom djelu. On je uvjeren da ga se progoniti ne može iz vrlo jednostavnog razloga - kanali na kojima je objavljen taj odvratan sadržaj hakirani su mu još u siječnju, a istog mjeseca on je sve to prijavio toj istoj policiji. Koja, kaže, nije napravila ništa da otkrije počinitelja. I zbog svega što mu se dogodilo najavljuje tužbu.

Mislio da je greška

Sve je započelo još 4. siječnja, negdje oko 17 sati, kad je shvatio da više ne može na svoja dva YouTube kanala na kojima je uglavnom objavljivao svoje gaming uspjehe, snimke s posla kojim se bavi, svoje obitelji i slično. Nije više mogao ni u PayPal račun ni u Gmail. "U početku sam mislio da je nešto privremeno, neka greška. No s vremenom sam počeo uviđati da sam zapravo žrtva hakera. Pisao sam Googleu i YouTubeu i imam njihov odgovor da će provjeriti o čemu se radi. I to je bilo to", priča nam naš sugovornik, koji je odgovor YouTubea dobio tek prije nekoliko dana.

I sam je istraživao što se zapravo dogodilo pa je tako utvrdio da mu je profile ukrao izvjesni Pakistanac. Sve to vrijeme kanalima se nije moglo pristupiti. Odlučio se obratiti i policiji.

"Zvao sam zagrebačku policiju u Heinzelovoj, no oni su mi rekli da se moram javiti policijskoj postaji u svojoj blizini. Otišao sam stoga u policiju u Samoboru, objasnio im o čemu se radi i podnio službenu prijavu. Oni su mu rekli da će istražiti sve i za njega je taj dio priče tada završio.

Na ekranu - šok!

Neko je vrijeme svakodnevno pokušavao pronaći te profile, ali kako nije bilo uspjeha, njegove su se potrage prorijedile te je naposljetku odustao. Nitko mu se nije javljao ni iz policije ni iz tehnoloških giganata kojima je prijavio svoj slučaj.

A onda je krajem travnja ili početkom svibnja slučajno shvatio da su mu ti kanali opet aktivni. Štoviše, mogao je i ući u njih, što je i učinio i odmah počeo mijenjati lozinke. No ono što je vidio potpuno ga je zgrozilo.

"Na tim je kanalima bila postavljena dječja pornografija. Nisam mogao vjerovati, bio sam potpunom u šoku. Pokazao sam i ženi što je gore, jeza nas je prošla", opisuje nam. U njemu se nakupljao i bijes. I sam ima djecu. "Da ja takve likove vidim, ja bih ih ubio. Ti ne zavrjeđuju da žive niti jedne sekunde", kaže nam.

Policiju, međutim, nije obavijestio jer je bio uvjeren da naši čuvari reda već debelo rade na njegovu slučaju i istražuju tog gada.

"Ja sam u prvi mah pomislio da je to što su mi profili opet otključani zapravo rezultat napora policije i nisam htio ništa dirati. Rekoh, oni to sad sigurno istražuju, čačkaju, gledaju... Bilo mi je to logično baš zato što sam im sam prijavio hakiranje i rekli su da će to istražiti", ispričao nam je.

Četiri policajca na vratima

I opet su prošli mjeseci, sve do utorka, 22. rujna, petnaestak minuta nakon 6 sati kad su mu na vrata pokucala četiri policajca s nalogom za pretres. Nije se protivio, kaže, nema što skrivati. Muči ga samo što su po selu počeli tražiti dva čovjeka koja su im trebala kao svjedoci pretresa.

"Malo smo mjesto, znate kako je to, sve se brzo sazna. Užasna mi je pomisao da mi djeca mogu imati problema u školi, znate kakvi su klinci. Ovo su ozbiljne stvari s kojima ja nemam nikakve veze, a za sve je kriv netko u policiji tko nije odradio svoj posao", kaže nam naš sugovornik.

Policija je obavila svoje, odnijeli su mu računalnu opremu koju je imao. "Nemam se čega stidjeti niti bojati, nema tu nikakvog muljanja i laganja, znam kako to funkcionira. Nemam ništa protiv da sve provjere, dapače. Pa vrlo je lako utvrditi s koje je IP adrese nešto postavljeno na internet. Ali do ovoga je došlo jer netko u policiji nije napravio ono što je trebalo. I sad ja ispaštam, ispašta moj posao. Svi kontakti su mi u mobitelu i računalu, morao sam kupiti nove mobitele i uzeti nove brojeve, pronaći kontakte klijenata s kojima radim. Opremu mi još uvijek ne vraćaju i sad sam stvarno ljut. Netko za to mora odgovarati", ogorčen je naš sugovornik, koji je zbog svega angažirao odvjetnika i priprema tužbu protiv policije i svih onih koji su, kako kaže, zakazali u njegovu slučaju.

"Tražit ću naknadu štete od DORH-a, mora se ustanoviti tko je zakazao. Netko jest, ne znam tko. Morali su puno toga provjeriti, a ne samo uzeti mi stvari", ispričao je za DNEVNIK.hr.

Iz policije šturo

O njegovu slučaju policija i DORH ne žele ništa otkriti. Ne odgovaraju ni na pitanja što su uopće napravili nakon njegove prijave iz siječnja. Zanimljivo je da ništa brži nisu bili ni iz YouTubea. Na njegove mailove iz siječnja odgovorili su tek prije nekoliko dana. Kažu da su "nakon istraživanja otkrili da mu je račun kompromitiran i suspendiran nakon sumnjivih aktivnosti".

Velikogorički DORH nam je šturo odgovorio da je "postupanje državnog odvjetništva tijekom poduzimanja izvida tajno".

U zagrebačkoj policiji kažu da su dužni provjeriti "svaku sumnju na moguće počinjenje kaznenog djela, a posebno s obzirom na narav kaznenog djela i zaštitu žrtve kaznenih djela. S dužnom pažnjom u ovakvim i sličnim situacijama policijski službenici odmah pristupaju provjerama navoda, s ciljem eventualne potvrde sumnje u počinjenje bilo kakvog kaznenog djela ili prekršaja na štetu djece", stoji u njihovu odgovoru.

U policiji dodaju da po nalogu nadležnog državnog odvjetništva provode izvide koji su tajni. "S obzirom na vrstu kaznenog djela koje spominjete i zaštitu najranjivije skupine društva, nismo Vam u mogućnosti dati druge informacije. Cilj naših postupanja je da se građani, a prvenstveno djeca, osjećaju sigurno te da poduzimamo preventivne, ali i sve represivne mjere s ciljem njihove zaštite", objašnjavaju u PU zagrebačkoj.