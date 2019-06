Jedan od dječaka koji je sudjelovao u zlostavljanju dječaka u domu u Puli i sam je trpio nasilje. Zbog svega si je htio oduzeti život, a sad ga vraćaju njegovim zlostavljačima...

Prije dva tjedna priča emisije Provjereno o zlostavljanju dječaka u popravnom domu šokirala je Hrvatsku. Da bi stvar bila teža, za pomoć vapi i jedan od onih dječaka koji su sudjelovali u zlostavljanju.

Naime, dječak koji je sudjelovao u zlostavljanju drugog dječaka dvaput si je zbog svega pokušao prerezati žile. Od žrtve je sam postao nasilnikom. Naime, i on je sam bio je žrtva zlostavljanja u domu na Lošinju. Od tamo je i pobjegao. SMS-ovima je kratko opisao što mu se događalo te pokazao sadržaj prijetećih poruka koje je dobio od nasilnika. Provjereno večeras donosi sadržaj nekih od poruka koje je dječak slao majci kad je doznao da ga žele premjestiti u dječji dom u Ivancu, u kojem se nalaze njegovi zlostavljači.

„Bolje ti je da me ne dočekaš u domu da te ne ubijem, mamu ti je**m šugavu. Ubit ću te, smrade šugavi, skakat ću ti po glavi, a ti znaš da ja kad nešto obećam, da to ispunim. Ubit ću te i radi tebe ići u Turopolje, boli me ku**c za tebe. Poubijat ću ti pola familije pred tobom, a ti nećeš moći ništa“, glasi sadržaj jedne prijeteće poruke koje je dobio.

„Meni je onda sin pokušao pobjeći, pobjegao je s Lošinja i došao je kući zbog te prijetnje, ali je rekao da se više ne smije vratiti na otok“, rekla je dječakova majka. Duboko istraumatiziran, od žrtve se tada pretvorio u nasilnika. Adekvatna pomoć u ovom je slučaju očito izostala i za žrtvu i za zlostavljače. Reporteru Ivanu Čorkalu dječak je ispričao i svoju stranu priče te priznao kako je on taj koji je snimio video koji će biti prikazan u večerašnjoj emisiji. Kaže, pokušao ih je spriječiti. To je potvrdio i zlostavljani dječak, ali i rekao kako se na kraju od zaštitnika ipak pretvorio u nasilnika.

Zbog toga je, kaže, imao grižnju savjesti i prerezao si žile. Završio je u bolnici, zatim na psihijatriji odakle je vraćen u dom. Ubrzo je ponovno digao ruku na sebe, a njegovim roditeljima, kaže majka, nije ni javljeno da je sin pokušao samoubojstvo. „Pa to sam ja slučajno saznala. Nitko mi ništa nije niti javio niti ništa“, rekla je za 'Provjereno' njegova majka. „Dijete mi šalje poruke da ne želi da ide u Ivanec – 'ja sam se pokušao ubit, ja ću se objesit, ja ne želim da idem tamo' - jer tamo su zlostavljači koji su njega maltretirali. Oni to znaju i šalju ga ipak tamo“, govori majka štićenika. Rečeno mu je da svakog časa može očekivati premještaj, što se i dogodilo. Ovoga tjedna prebačen je u Ivanec, u dom u kojem se nalaze njegovi zlostavljači s Lošinja.

Unatoč njegovim molbama i prijetnjama kako će si oduzeti život – dobio je premještaj u dom gdje su njegovi zlostavljači. Gdje je zakazao sustav? Priču reportera Ivana Čorkala pogledajte u četvrtak u emisiji 'Provjereno' u 23 sata na Novoj TV.