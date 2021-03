U školi po magistrali pored automobila. Tako djeca iz mjesta Duće-Glavica kod Omiša svakoga dana pješače do autobusne stanice kako bi stigla na nastavu. Roditelji su zabrinuti, a iz Općine Dugi Rat obećavaju – nogostupa će biti.

Snimku na kojoj njezina djeca pješice hodaju po magistrali kako bi došli do autobusne stanice i stigli u školi na Facebooku je objavila Martina Škarica iz mjesta Duće-Glavica kod Omiša.

Martina nam je ispričala da je to problem na koji nadležne upozoravaju već četiri godine. Zabrinuti roditelji traže nogostup ili pak samo pješački prijelaz kako bi djeca mogla sigurno prijeći na drugu stranu ceste.

''Oni nama četiri godine obećavaju: 'Evo, samo što nije'. A mi k'o budale čekamo'', kaže Martina. A kako nema nogostupa, djeca moraju obilaziti i zidić privatnom vlasništvu, koji se počeo i urušavati.

''Zar se mora dogoditi tragedija da bi dobili nogostup i da se nešto napravi? Pa mi smo turističko naselje. Toliko turista dolazi, a ne može se nogostup riješiti'', pita se majka.

Nema ni zebre

Kaže da su, osim s Općinom Dugi Rat i Hrvatskim cestama, pokušali razgovarati i s vlasnikom zidića i molili ga da sruši, no on je to odbio.

''Tu ima najmanje 25 djece koja čekaju autobus na toj stanici. Mi nemamo zebru, dakle morate djecu otpratiti na stanicu i sa stanice jer nema zebre i nitko neće stati'', kaže Martina i ističe kako samo nekoliko kilometara dalje od stanice, u blizini hotela, ima pješački prijelaz.

Ispričala nam je kako je nedavno i sama ''zapela'' na magistrali čekajući da prijeđe cestu. ''Stajala sam djecom sedam minuta na cesti jer nitko neće stati jer nema zebre. Djeca mi kažu: 'Mama, kako da prijeđem kad mi učiteljica kaže da ne smijem ako nema zebre? I upravu je'', rekla je.

Opasnost vreba iza zavoja: Nepregledno raskrižje i uska cesta bez nogostupa prijete školarcima, zabrinuti otac poručuje - "Ovo je prava katastrofa!"

O svemu smo kontaktirali Općinu Dugi Rat i Hrvatske ceste.

Iz Općine su nam kazali da su na inicijativu stanovnika i uz uputu nadcestara Županijskih cesta Nadcestarije Omiš 2019. godine prihvatili da se počne s pripremama za izgradnju nogostupa dugog 40 metara.

U listopadu 2019. godine su dostavili idejni projekt Hrvatskim cestama, no vraćen im zbog nepotpune dokumentacije. Sastali su se u međuvremenu i s voditeljem Hrvatskih cesta u Splitu i dogovorili da Općina izradi glavni projekt izgradnje nogostupa.

U Dućama kod Omiša nema nogostupa - 2 (Foto: Privatni album)

Projekt izrađen je prošle godine u svibnju, a nakon izlaska geodeta na teren utvrdili su da se izgradnjom nogostupa ne zadire u privatni posjed, o čemu su iz Općine obavijestili i Hrvatske ceste.

''Njihov odgovor na to je podnesak od 11. studenog 2020. godine u kojem kažu da su suglasni s izgradnjom i da je radi realizacije isotg potrebno provesti svu zakonsku proceduru sukladno Zakonu o gradnji, što je bila i naša posljednja komunikacija s Hrvatskim cestama'', zaključuju iz Općine Dugi Rat.

Upit o tome kada će se započeti s izgradnjom nogostupa smo poslali i Hrvatskim cestama. Oni, pak, lopticu vraćaju na - Općinu.

''Prema odredbama važećih zakona, vođenje pješačkog prometa u naselju je u domeni lokalne samouprave. Općina Dugi Rat je naručila izradu tehničke dokumentacije u kojoj će biti obuhvaćena izgradnja nogostupa na predmetnoj lokaciji. Po zaprimanju projektne dokumentacije te pregleda iste, predmetna izgradnja pješačke staze moći će biti uvrštena u Plan nabave Hrvatskih cesta'', odgovorili su.

Dok dokumenti ne stignu s jedne adrese na drugu, djeca će i dalje do autobusne stanice ići - po cesti.