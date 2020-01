Direktor Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) HDZ-ov Krešimir Žunić za svega 975 eura po četvornom metru kupio je lani stan iz APN-ova programa društveno poticane stanogradnje. Stan od 53 četvorna metra platio je 52.000 eura.

Stan je kupio sa sinom, a u vrijeme kupoprodaje bio je zamjenik direktora APN-a i osoba koja je odlučivala o prodaji državnih nekretnina. Državna Agencija za promet i posredovanje nekretninama u Zadru je, naime, 2019. izgradila POS-ove stanove kako bi pomogla obiteljima koje bi po cijenama znatno nižim od tržišnih mogle rješavati svoje stambeno pitanje. Model stambenog zbrinjavanja građana funkcionira tako da država, tj. APN izgradi zgradu i zatim objekt prepusti lokalnoj samoupravi koja formira liste za dodjelu stanova građanima.

I dok u Zadarskoj gradskoj upravi RTL-u nisu bili voljni komentirati cijeli slučaj, ministar graditeljstva Predrag Štromar sve je prijavio DORH-u. “Mi smo jutros proslijedili sve dokumente u DORH”, kazao je Štromar. "Sigurno je jedno, da ovo nije moralno i da ja to nikad ne bih napravio", dodao je.

Sam Žunić koji, navodno, ima još jedan stan u Zagrebu u kojem povremeno živi Lovro Kuščević, pak u svemu ne vidi problem već se požalio kako ga je sram zbog toga "koliko nema", objavio je RTL u magazinu Potraga. Inače, Žunić je HDZ-ovac s plaćom od 11.000 kuna koji je u ime APN-a sjedio i u Povjerenstvu koje odlučuje o POS-ovim stanovima.

"Ja imam jednu i pol nekretninu i dva stambena kredita, a što će do kraja tjedna biti vidljivo i u mojoj imovinskoj kartici koja se upravo šalje Povjerenstvu za sukob interesa, jer kako sam se našao na ovoj funkciji kao vršitelj dužnosti direktora, do sada je nisam poslao, ali sam poslao upit šaljem li kao vršitelj dužnosti karticu ili ne. Odgovor sam zaprimio u petak i do kraja tjedna ću prijaviti, na moju sramotu, jednu i pol nekretninu i dva stambena kredita. Pa mene je sram koliko nemam, a ne imam! Nemam vozila, nemam pokretnina, imam jednu i pol imovinu i dva kredita. Pa što će premijer misliti o meni, majketi, kako sam sposobna čovjeka napravio, ne može sebi pripomoći, a trebao bi servisirati usluge građana?!", pitao se Žunić.

Direktor APN-a Slavko Čukelj, koji je ovaj ugovor odobrio, nije se javljao na telefonski poziv novinarima. (Hina,M.V.)