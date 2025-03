Objavljeno financijsko izvješće manjih političkih stranaka: Možda su mali, ali su zato minusi veliki

Na popisu parlamentarnih stranaka kojima je prošla, super izborna godina, bila financijski zahtjevna, pa su je zaključili s manjkom našli su se i Most i SDSS Milorada Pupovca, s viškom su je, pak, zaključili Domovinski pokret (DP) i Možemo.

Otkrivaju to godišnji financijski izvještaji tih stranaka koje su Most i DP podnijeli u samom finišu propisanog roka, koji je istekao u ponoć, 3. ožujka, Most je to učinio sedam minuta prije ponoći, a DP minutu i pol prije.

Mostovo izvješće pokazuje da su toj stranci prošle godine u odnosu na godinu prije rasli i prihodi i rashodi, prvi su iznosili nešto više od 1,1 milijun eura, a rashodi su se 'popeli' na gotovo 1,3 milijuna eura, pa je stranka zabilježila manjak od 186.000 eura.

Nikola Grmoja, Most Foto: Vijesti u 17

Dobra je stvar pritom, da je u prijašnjim godinama imala viškova, pa joj, kad sve zbroji i oduzme, u nadolazećem razdoblju preostaje pokriti manjak od 90.000 eura.

Za redovne aktivnosti, Most je od donatora dobio nešto više od 18.000 eura, a u odnosu na godinu prije, prošle je gotovo prepolovio broj zaposlenika, na pet, a njihovi su troškovi bili 130.000 eura.

Skroman višak od 26.600 eura, iskazao je DP, čiji su prihodi u prošloj godini iznosili 1.380.000 eura, a rashodi 1.353.500 eura. Na zaposlenike je DP potrošio 180.000 eura, što je oko 45.000 eura manje nego godinu prije.

Domovinski pokret Foto: Damjan Tadic/Cropix

Donatori su DP-u za redovne aktivnosti uplatili 2200 eura.

Možemo: Više od donatora, od članarina i članskih doprinosa

Stranci Možemo donatori su bili naklonjeniji što potvrđuje i iznos od 18. 000 eura koji je u odnosu na 2023. godinu veći za 40 posto.

Ta stranka zabilježila je i značajan skok prihoda od članarina i članskih doprinosa, sa 26.300 eura u 2023. na gotovo 114.000 eura u prošloj godini. Objašnjava to povećanjem broja članova stranke te činjenicom da predstavnici Možemo u mjesnoj samoupravi, vijećima općinama i gradova te u Hrvatskom saboru uplaćuju članske doprinose.

Možemo je prošle godine uprihodio gotovo milijun eura, kao i ostale stranke mahom iz državnoga i lokalnih proračuna, za osvojena zastupnička i vijećnička mjesta, a potrošio 980.000 eura, nakon čega mu je preostalo nepunih 18.000 eura.

SDP i Možemo! zajedno izlaze na izbore u Zagrebu. - 7 Foto: Vanesa Pandzic/Cropix

Ipak, preneseni višak stranci omogućuje da na financijskom planu relativno opušteno čeka lokalne izbore, jer raspolaže s više od pola milijuna eura.

Manjak prihoda od 38.000 eura prošle je godine imao i SDSS, prihodi su mu bili 464.000 eura, a rashodi 502.000 eura.

Zaboravnima prijete kazne, za stranke i do 13. 272 eura

Noćas u ponoć istekao je rok do kojega su sve političke stranke registrirane u Hrvatskoj, pet nezavisnih saborskih zastupnika i 1023 nezavisna vijećnika morali DIP-u dostaviti godišnji financijski izvještaj za 2024. godinu.

Koliko ih je ispunilo dužnost, a koliko nije, DIP će objaviti kasnije.

Onima koji zadaću nisu ispunili, prijete kazne, administrativne i prekršajne. Prve znače da im se privremeno može obustaviti isplata sredstava za redovito godišnje financiranje, kaže član i glasnogovornik DIP-a Slaven Hojski.

Slaven Hojski, glasnogovornik DIP-a Foto: Ranko Suvar/Cropix

Upozorava kako ni prekršajne kazne nisu zanemarive. Za političke stranke kreću se su od 1.327 eura do 13.272 eura, a za nezavisne vijećnike i zastupnike od 265 do 2645 eura.

Prema objavljenim izvještajima, najveći minus u prošloj godini, gotovo 1, 2 milijuna eura, ostvario je SDP, potom HDZ (gotovo milijun eura), pa Most, minusi na računima ostali su i IDS-u, Glas-u, Novoj ljevici Ivane Kekin, Hrvatskoj stranci umirovljenika, SDSS-u.