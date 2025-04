Izborni troškovi i donacije imaju granice: Postoje rokovi za poseban račun

Državno izborno povjerenstvo (DIP) podsjeća stranke i birače, koji od srijede mogu podnositi kandidacijske liste i kandidature za lokalne izbore, da najkasnije s njihovim podnošenjem moraju otvoriti poseban račun za financiranje promidžbe, te da su troškovi i donacije, ograničeni.

Zakonom je ograničena potrošnja za izbornu promidžbu, a postoje i limiti za donacije od fizičkih i pravnih osoba, napominje DIP.

Neovisno o tome jesu li ih predložile stranke ili birači, poseban račun dužni su otvoriti i kandidati za općinskog načelnika, gradonačelnika i župana i kandidati za njihove zamjenike koji se biraju iz reda pripadnika nacionalnih manjina, kao i kandidati za zamjenika općinskog načelnika koji se biraju iz reda hrvatskoga naroda.

Kad je riječ o iznosima koji se mogu potrošiti za predstavljanje kandidata, odnosno kandidacijskih lista, oni ovise o veličini jedinice, odnosno broju stanovnika u pojedinoj jedinici.

Kandidati za gradonačelnika Zagreba mogu potrošiti do 106.178 eura

Najmanje, do 5308, 91 eura, može potrošiti svaki od kandidata za općinskog načelnika, odnosno gradonačelnika u općinama i gradovima koje imaju do 3000 stanovnika, a najviše, do 106.178,25 eura svaki od kandidata za gradonačelnika Zagreba, odnosno liste koje se natječu za zagrebačku Gradsku skupštinu.

Do 63.706,95 eura na promidžbu mogu potrošiti kandidati za župana i gradonačelnika velikoga grada, onog iznad 35.000 stanovnika, do 26.544,56 eura kandidati za gradonačelnika i općinskog načelnika u gradovima i općinama koje imaju više od 10.000 stanovnika, a do 10.617,82 eura kandidati za gradonačelnika i načelnika u jedinicama koje imaju od 3.001 do 10.000 stanovnika.

Jednako vrijedi i za kandidacijske liste za predstavnička tijela navedenih jedinica.

Kandidati za zamjenike općinskog načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno hrvatskog naroda, na promidžbu mogu potrošiti polovicu navedenih iznosa.

Ograničenje donacija

Političke stranke i liste grupe birača te kandidati promidžbu za lokalne izbore mogu financirati iz vlastitih sredstava i donacija, a donirati im mogu fizičke i pravne osobe, najkasnije do 16. svibnja do ponoći kada završava promidžba za lokalne izbore.

Fizička osoba za izbornu promidžbu pojedine stranke ili liste grupe birača može ukupno donirati najviše 3.981,68 eura, a pravna 26.544,56 eura, neovisno o tome u koliko jedinica izlaze na izbore.

Sve što prelazi te iznose, mora se prijaviti DIP-u te uplatiti u državni proračun, najkasnije u roku od 15 dana od dana primljene uplate.

Zakon ne zabranjuje ni fizičkim, ni pravnim osobama da doniraju više različitih stranaka, lista ili kandidata.

Fizičke i pravne osobe koje doniraju političke stranke, liste grupe birača i kandidate dužne su im dostaviti izjavu da se protiv njih ne vodi postupak naplate dospjelih nepodmirenih obveza prema državnom proračunu, proračunu jedinice samouprave ili zaposlenicima. Za donacije vrijednije od 663,61 eura donator i politička stranka odnosno nositelji lista grupe birača i kandidati dužni su zaključiti ugovor.

O tome kako financiraju izbornu promidžbu stranke, nositelji lista grupe birača i kandidati dužni su izvijestiti DIP, a time i javnost, jer će njihova izvješća DIP javno objaviti na svojoj mrežnoj stranici.

Svoja financijska izvješća o financiranju promidžbe dužni su DIP-u dostaviti u dva navrata, sedam dana prije izbora, dakle zaključno s 10. svibnja te 30 dana nakon održanih izbora tj. zaključno sa 17. lipnja.