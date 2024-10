Dio Zagreba bit će blokiran u nedjelju: Pogledajte promjene u prometu

Zbog održavanja maratona u nedjelju, 13. listopada od 7:15 do 15 sati sve tramvajske linije, osim linije 9, vozit će izmijenjenim trasama, dok linija 13 neće biti u prometu sve do završetka Zagrebačkog maratona. Očekuje se i zatvaranje velikog broja cesta i ulica u središnjem i istočnom dijelu grada. Policija je zamolila građan e za razumijevanje.

Nove trase tramvajskih linija:

linija 2: Zapadni kolodvor - Vodnikova - Glavni kolodvor - Držićeva - Žitnjak

linija 4: Savski most - Savska - Vodnikova - Glavni kolodvor - Ulica kneza Mislava - Borongaj

linija 5: Prečko - Savska - Ulica grada Vukovara - Žitnjak

linija 6: Zapadni kolodvor - Vodnikova - Glavni kolodvor - Držićeva - Sopot

linija 7: Arena Zagreb - Zapruđe - Autobusni kolodvor - Branimirova - Trg žrtava fašizma

linija 11: Zapadni kolodvor - Vodnikova - Glavni kolodvor - Ulica kneza Mislava - Borongaj

llinija 12: Ljubljanica - Ulica grada Vukovara - Heinzelova

linija 14: Trg žrtava fašizma - Ulica kneza Mislava - Glavni kolodvor - Savska - Savski most

linija 17: Prečko - Savska - Vodnikova - Glavni kolodvor - Ulica kneza Mislava - Borongaj

Bit će uspostavljene dvije izvanredne autobusne linije koje će, umjesto tramvaja, voziti na prohodnom dijelu trasa. Izvanredne autobusne linije prometovat će na relacijama Dubrava - Borongaj koja će biti u prometu od 8 do 14:30, dok će linija Črnomerec - Magazinska prometovati od 8.:15 do 14:30.

Održavanje maratona, napomenuli su iz ZET-a, uvjetuje izmjene i u autobusnom prometu, i to na linijama 102A, 106, 139, 140, 141, 146, 148, 210, 202, 203, 204, 207, 226, 227, 228 i 233. Izmijenjene trase navedenih autobusnih linija dostupne su na stranicama ZET-a.

TRASA CESTOVNE ATLETSKE UTRKE NA 10 KILOMETARA:

START: Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića - Jurišićeva - Draškovićeva - Vlaška - Maksimirska - desno u Sermageovu - Rakovčeva - Martićeva - Smićiklasova - Đorđićeva - desno u Palmotićevu - lijevo u Amruševu - Zrinjevac - Teslina - Masarykova - Prilaz Gjure Deželića - Republike Austrije - Talovčeva - Trg Francuske republike - Grada Mainza - Prilaz baruna Filipovića - desno Vukovićeva - Ilica - CILJ: trg bana J. Jelačića.

TRASA CESTOVNE ATLETSKE UTRKE NA 21 i 42 KILOMETARA:

START: Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića - Jurišićeva - Draškovićeva - Ribnjak - Medvešćak (zapadni kolnik - u suprotnom smjeru) - Ksaverska - okret Mihaljevac-Ksaverska (istočni kolnik - u suprotnom smjeru) - Medvešćak - Ribnjak - Vlaška - Maksimirska cesta - okret kod INA benzinskih postaja - Sermageovu - Rakovčeva - Martićeva - Smićiklasova - Đorđićeva - desno u Palmotićevu - lijevo u Amruševu - Zrinjevac - Teslina - Masarykova - Prilaz Gjure Deželića - Republike Austrije - Talovčeva - Trg Francuske republike - Grada Mainza - Prilaz baruna Filipovića - desno Vukovićeva - Ilica - CILJ: Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića

(na 42 kilometra trče se još dva kruga po trasi utrke na 10 kilometara).



Radi osiguranja utrke od 7:30 do 14:30 sati, uspostavit će se privremena regulacija prometa kojom je predviđena zabrana prometa za sva vozila na sljedećim lokacijama:

od 9 do 10 sati na sljedećim prometnicama:

Trg bana J. Jelačića - Jurišićeva - Draškovićeva - Vlaška - Šoštarićeva - Trg J. Langa - Ribnjak - Medveščak - Gupčeva zvijezda - Ksaverska c. Do Gračanske c - Gupčeva zvijezda - Medveščak - Ribnjak - Trg J. Langa - Šoštarićeva - raskrižje Draškovićeve i Vlaške

od 9 do 10: 40 na sljedećim prometnicama:

Vlaška - Trg E. Kvaternika - Maksimirska c. do k.br. 150 okret i povratak istom trasom do ul J- Sermagea.

od 9 do 14:30 na sljedećim prometnicama:

Maksimirska - Jordanovac - J. Sermagea - D. Rakovca - Martićeva - T. Smičiklasa - I. Đorđića - Palmotićeva - M. Amruša - Trg N.Š. Zrinskog - N. Tesle - Masarykova - Trg Republike Hrvatske - Prilaz G. Deželića - Republike Austrije - G. Mainza - Prilaz baruna Filipovića - J. Vukovića - Ilica - Trg bana J. Jelačića - Jurišićeva - Draškovićeva - Vlaška - Trg E. Kvaternika - Maksimirska do ul Jordanovac ( 2 kruga).

od 07:30 - 14:30 sati

zona Trga bana J. Jelačića i cijelom trasom utrke.



Alternativni pravci na kojima neće biti ograničenja u prometu u pravcu jug - sjever i obratno su:

Selska cesta

Ulica Jordanovac (osim u početnom dijelu utrke 9 - 10:40)

Ulica Gojka Šuška, Mandlova

Alternativni pravci na kojima neće biti ograničenja u prometu u pravcu istok - zapad i obratno su:

Slavonska avenija - Zagrebačka avenija - Ljubljanska avenija

Branimirova ulica, Ulica Dubrava

Ilica od Selske ceste u smjeru zapada

Nakon starta utrke u devet sati prvi dio utrke krenut će u smjeru Mihaljevca te će nakon prolaska trkača i povratka do Vlaške ulice, oko 10 sati promet na tom dijelu ceste biti pušten.



Isto tako prilikom prolaska prvog dijela utrke po Maksimirskoj ulici i nakon okreta kod Benzinskih postaja Ina i ulaska trkača u Sermageovu ulicu, Promet po Maksimirskoj ulici od Ulice Jordanovac u smjeru istoka biti će slobodan za promet.



Policija moli građane za razumijevanje, da poštuju privremeno postavljenu prometnu signalizaciju te da postupaju u skladu s uputama policijskih službenika i redara.

