Nedvojbeno je da je posao kontrolora leta jedan od najstresnijih, ali činjenica je i da je za količinu stresa - jedan od najplaćenijih. Reporter Dnevnika Nove TV Dino Goleš istražio je koji su to najstresnija zanimanja.

U jeku prijetnje štrajkom kontrolora leta, pitanje je koliko je to zapravo stresno zanimanje, i koja su još po toj metrici usporediva. Nakon pregleda stručnih članka, sveučilišnih studija i specijaliziranih portala, reporter Dnevnika Nove TV Dino Goleš istražio je koji su to najstresniji poslovi.

Među top deset neki su i do pet puta manje plaćeni od kontrolora leta.

Neurokirurzi nemaju pravo na loš dan. Ljudi koji trebaju njihovu pomoć stižu na hitnu operaciju mozga.

"Operacije su specifične jer su u mikrotehnici i svaki milimetar znači jer se odmah vidi rezultat. Ako dotaknete taj dio ili nedaj bože ga oštetite, pacijent neće moći ustati, neće moći pomaknuti ruku ili nogu, a da ne pričam o tome da su neke operacije još zahtjevnije pa je pitanje hoće li se pacijent probuditi", rekao je specijalist neurokirurgije Fadi Almahariq.

U Hrvatskoj su plaćeni od 11 do 14 tisuća kuna. Vani - puno više. "Između 20 i 30 tisuća eura", dodao je Almahariq. I drugi kirurzi su u sličnoj situaciji. Tu su i vozači hitne pomoći, a kad smo kod upravljača najveći je stres, tvrdi struka - na pilotima.

Kosa brzo sijedi u stresnom okruženju u kojem se nalaze i vatrogasci. "Jako veliko je to opterećenje, a onda znamo za bolest stresa koja je jako raširena i izaziva i druge bolesti. Dosta karcinoma imamo u postrojbi", rekao je vatrogasac Dražen Pavelić. Osnovna plaća 5 i pol tisuća kuna, s dodacima i noćnim radom može se dostići prosječna hrvatska plaća.

"Aktivni su od 16 do 18 sati u komadu..."

Slične ugovore i uvjete ima i policija. Najgore je pak, kaže struka - vojnicima na misijama. Najboljima identitet se skriva - a prosječna plaća je 9300 kuna. "Aktivni su 16-18 sati, non stop u nekom movingu od jutra do crnog mraka", rekao je jedan od instruktora.



Htjeli to priznati ili ne - i posao premijera je stresan. U rijetkom intervjuu o sebi Andrej Plenković ovako ga je opisao: "Treba puno sati da bi se sve ovo stiglo. Obitelj puno pati, previše", rekao je. Ali, i mi novinari koji pratimo i politiku i službe visoko smo na ljestivci najstresnijih poslova.

Stres proizlazi iz brzine, ali i pritiska. "Novinarska profesija svakako spada u red najstresnijih zanimanja, ne samo zbog brzine posla kojim se danas odvija, nego i po tome što je izložena brojnim pritiscima bilo verbalnih ili fizičkih ne samo od političara nego i ekonomskih lobija", rekao je Hrvoje Zovko iz Hrvatskog novinarskog društva.



Ruku na srce, problema je u Hrvatskoj koliko i zanimanja, a ako vas zanima za koje struke kažu da su najmanje stresne... to su frizeri, kozmetičari i zlatari.

