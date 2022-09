Građane u Zagrebu čekaju novi prometni izazovi početkom listopada. U subotu i nedjelju održavaju se dvije utrke - Zagrebački maraton i međunarodna biciklistička utrka CRO Race, zbog kojih će u pojedinim dijelovima grada promet biti zatvoren ili otežan.

Zagreb s prometom muku muči svaki dan, a kad su još u tijeku radovi u pojedinim dijelovima grada i žilama kucavicama kao u slučaju Jadranskog mosta strpljenje je na većoj cijeni nego gorivo. Nadolazeći vikend mogao bi sve dodatno pogoršati.

U subotu 1. listopada održava se Zagrebački maraton i centar grada će biti zatvoren cijelo popodne.



U nedjelju 2. listopada održava se šesta etapa međunarodne biciklističke utrke CRO Race 2022. te će promet pojedinim dijelovima grada biti otežan, a ponegdje i zatvoren.



Zagrebačka policija objavila je kako će izgledati posebna regulacija prometa za vikend.

SUBOTA 1. listopada: 30. Zagrebački maraton – posebna regulacija prometa

U sklopu 30. Zagrebačkog maratona predviđene su četiri utrke i to maraton na 42 kilometara, polumaraton na 21 kilometar, utrka na 10 kilometara te ''utrka - štafeta'' u sklopu utrke maratona uz napomenu da je start utrke na 10 kilometara predviđen u subotu u 14 sati dok je start maratona i polumaratona predviđeni istog dana u 15 sati.



Trasa atletske utrke na 21 i 42 kilometara je:



START: Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića – Jurišićeva – Vlaška – Maksimirska cesta – Svetošimunska cesta – Avenija Gojka Šuška – Maksimirska cesta – Harambašićeva – Štoosova – Rakovčeva – Martićeva – Jurišićeva – Palmotićeva – Amruševa – Zrinjevac – Teslina – Masarykova – Prilaz G. Deželića – Ulica Republike Austrije – Talovčeva – Trg Francuske Republike – Ulica Grada Mainza – Prilaz baruna Filipovića – Ž. Maričića – Ilica – Britanski trg – I. Kukuljevića – Britanski trg – Ilica – CILJ: Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića (na 42 kilometra trče se dva kruga istom trasom).



Trasa utrke na 10 kilometara je:



START: Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića – Jurišićeva – Martićeva – Rakovčeva – Štoosova – Harambašićeva – Maksimirska cesta – Svetošimunska cesta – T. Miloša – Fakultetsko dobro – Maksimirska cesta – Vlaška – CILJ: Zagreb, Europski trg.



Zbog navedenog za promet će biti zatvorene sljedeće prometnice u subotu, 1. listopada 2022.



od 13.30 do 20.30 sati:



- Trg bana Josipa Jelačića – Jurišićeva – Martićeva – Rakovčeva – Štoosova – Harambašićeva – Maksimirska cesta – Svetošimunska cesta – T. Miloša – Fakultetsko dobro – Maksimirska cesta – Vlaška – Europski trg



od 15 do 20.30 sati:



-Trg bana Josipa Jelačića – Jurišićeva – Vlaška – Maksimirska cesta – Svetošimunska cesta – Avenija Gojka Šuška – Maksimirska cesta – Harambašićeva – Štoosova – Rakovčeva – Martićeva – Jurišićeva – Palmotićeva – Amruševa – Zrinjevac – Teslina – Masarykova – Prilaz G. Deželića – Ulica Republike Austrije – Talovčeva – Trg Francuske Republike – Ulica Grada Mainza – Prilaz baruna Filipovića – Ž. Maričića – Ilica – Britanski trg – I. Kukuljevića – Britanski trg – Ilica – Trg bana Josipa Jelačića



Za vrijeme održavanja predmetnih utrka obustavit će se sav promet motornih vozila i tramvaja po trasi i preko trase utrka.



Vozila hitne pomoći i vatrogasaca u intervenciji, s upaljenim svjetlosnim i/ili zvučnim znakovima, bit će propuštena od strane policije, s tim da su obvezni kretati se desnom prometnom trakom u smjeru vožnje i pritom ne ugrožavajući sudionike navedenih utrka.

NEDJELJA 2. listopada: 6. etapa CRO Race 2022. – posebna regulacija prometa

CRO Race (Foto: PUZ)

Od utorka, 27. rujna 2022. godine do nedjelje, 2. listopada 2022. godine na području Hrvatske održava se Međunarodna biciklistička utrka ''CRO RACE 2022''. Utrka se održava u šest etapa od kojih zadnja etapa počinje u nedjelju, 2. listopada 2022. godine, u Svetoj Nedelji na Trgu Ante Starčevića u 11.10 sati, a završava u Zagrebu na Trgu Republike Hrvatske u zoni Hrvatskog narodnog kazališta (HNK) oko 15 sati uz napomenu da je okupljanje na startu utrke istog dana od 9 sati.



Slijedom toga, u nedjelju, 2. listopada 2022. godine od 10.50 do 14.55 sati, na području Policijske uprave zagrebačke biciklisti će se kretati od Grada Svete Nedjelje (start) preko Samobora i dalje u smjeru Kerestinca i Lučkog, zatim prometnicama Grada Zagreba (Avenija Dubrovnik, SR Njemačke i Avenije Većeslava Holjevca prema Velikoj Gorici i dalje Dugo Selo, Vrbovec, Sveti Ivan Zelina, Soblinec, autocesta A4, Grad Zagreb – Slavonska avenija – Hrvatske bratske zajednice – Grada Vukovara – Miramarska – Mihanovićeva – Gundulićeva te do ulaska u dva završna kruga centrom i prometnicama Gornjeg grada s ciljem u Zagrebu na kolniku Hebrangove ulice kod raskrižja s Trgom Republike Hrvatske (kod „HNK-a“).



Prije i za vrijeme prolaska biciklista, promet će na navedenim ulicama biti zatvoren ili otežan, dok će na području Centra i Gornjeg Grada Zagreba promet biti zatvoren između 12.30 i 15.30 sati jer se voze dva kruga predmetne utrke te je cilj utrke u Zagrebu na kolniku Hebrangove ulice kod raskrižja s Trgom Republike Hrvatske (kod Hrvatskog narodnog kazališta).



Vozačima se preporučuje da u vrijeme održavanja utrke izbjegavaju odlazak prema ulicama u Centru i prostoru Gornjeg Grada Zagreba kao i užeg centra Svete Nedelje i Samobora te da izbjegavaju prometnice kojima će se utrka kretati od Svete Nedelje preko Samobora i Kerestinca, zatim prema Ježdovečkoj ulici i Državnoj cesti D1 između 11 i 12 sati, a kasnije od prometnog čvora „Ivanja Reka“ i Slavonske avenije prema centru Zagreba između 13.30 i 15 sati.



GRAD SVETA NEDELJA



Zbog održavanja biciklističke utrke u nedjelju, 2. listopada 2022. godine, će od 9 do 11.30 sati biti zabrana prometa u Svetoj Nedelji na Trgu Ante Starčevića i Ulici Marijana Stilinovića, a na ostalim ulicama na trasi kretanja promet će se zatvarati prije nailaska sudionika utrke.

GRAD ZAGREB

Zabrana zaustavljanja i parkiranja vozila u nedjelju, 2. listopada 2022. godine od 6 do 16:30



Gundulićeva ulica uz zapadni rub od Mihanovićeve do Hebrangove ulice

Ulica Tituša Brezovačkog od Mesničke do Trga svetog Marka

Opatička ulica od Ulice ''29.X.1918.'' do Demetrove ulice

Medvedgradska ulica (istočna parkirališta južnije od Vrančićeve ulice

Tkalčićeva ulica od TC ''Kaptol'' do Mikloušićeve ulice

Zabrana zaustavljanja i parkiranja vozila u nedjelju, 2. listopada 2022. godine od 8 do 18:30

Mažuranićev trg (istočna strana) od Hebrangove do Marulićevog trga

Zabrana zaustavljanja i parkiranja vozila u nedjelju, 2. listopada 2022. godine od 8 do 18 sati

istočni parking Zagrebačkog Velesajma za parkiranje autobusa natjecateljskih ekipa

Zabrana zaustavljanja i parkiranja vozila od subote, 1. listopada 2022. godine od 18 sati do nedjelje, 2. listopada 2022. godine do 20 sati:

Mažuranićev trg (istočna strana) od Hebrangove do Marulićevog trga

Trg Republike Hrvatske (zapadna, sjeverna i istočna strana)



Ukidanje ''taxi'' stajališta dana 02.10.2022. godine u vremenu od 6 do 16:30

u Mesničkoj ulici

Vlaškoj ulici zapadno od Palmotićeve ulice

Trg Republike Hrvatske (zapadna strana)



Ukidanje autobusnog stajališta u nedjelju, 2. listopada 2022. godine od 12 do 16:30



u Palmotićevoj ulici južnije od Vlaške ulice

Mažuranićev trg



Zabrana i preusmjeravanje tramvajskog prometa u nedjelju, 2. listopada. 2022. godine od 12 do 16:30

Ilicom od Trga bana Josipa Jelačića do Frankopanske ulice

Prometni kolaps u Zagrebu zbog radova na jednom od najprometnijih mostova: "Ovo je potpuni užas"

Možete li dobiti kaznu ako "blicate" drugim vozačima kada vidite policiju na cesti?



Vozačima se preporučuje da u vremenu prolaska utrke koriste obilazne prometnice kao što su Branimirova ulica, Avenija Dubrava, Zagrebačka avenija, Ulica grada Vukovara i druge.



Građanima se iz policije unaprijed ispričavaju zbog eventualnih čekanja i/ili zastoja koji će se događati zbog provedbi mjera osiguranja navedene profesionalne biciklističke utrke te ih pozivamo da koriste alternativne pravce dok u slučaju da se zateknu u zonama privremene zabrane prometa, molimo da svi sudionici poštuju upute policijskih službenika i redara na trasi kretanja navedene utrke na prometnicama Zagrebačke županije i Grada Zagreba.