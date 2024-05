Upaljen meteoalarm: U četiri regije opasnost od grmljavinskih nevremena

Državni hidrometeorološki savez (DHMZ) upalio je žuti meteoalarm za većinu zemlje i izdao upozorenje na grmljavinsko nevrijeme, a ponegdje i snažan vjetar.

Od podneva pa do 17 ili 18 sati grmljavinsko nevrijeme predviđa se za zagrebačku, karlovačku, gospićku i kninsku regiju.

Na području zagrebačke regije lokalno su mogući izraženiji pljuskovi i grmljavina, a vjerojatnost za grmljavinu veća je od 50 posto. Ista su predviđanja za gospićku i kninsku regiju.

Na području karlovačke regije vjerojatnost grmljavine procijenjena je na više od 60 posto.

Žuti meteoalarm upaljen za 13. svibnja 2024. Foto: DHMZ

Vjetrovito na zapadu Istre

Od jutarnjih pa do ranijih poslijepodnevnih sati, tj. do otprilike 14 sati, na zapadnoj obali Istre očekuje se mjestimice pojačana bura na sjevernom dijelu. Udari vjetra mogli bi dosegnuti brzinu od 65 do 75 km/h.

Najviša temperatura zraka uglavnom će biti između 20 i 25 Celzijevih stupnjeva.