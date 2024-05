Dolazi nam tjedan u kojem je dobro imati i kišobran i sunčane naočale pri ruci: Detalje otkriva meteorolog Darijo Brzoja

Sljedećih nekoliko dana možemo očekivati izmjenu sunčanih razdoblja s onim oblačnijima. Neće biti stabilno, pa su uz povremenu kišu, mogući i lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Svakako tjedan u kojem je dobro imati i kišobran i sunčane naočale pri ruci.

U polju smo malo povišenog tlaka, no po visini će nam sljedećih dana povremeno pritjecati vlažan, nestabilan zrak. Tako ni atmosfera neće biti stabilna, što će se u vremenu manifestirati kroz, u prvom redu promjenjivu naoblaku, a potom i sporadične pljuskove, pri čemu može biti i grmljavine. Dakako, bit će i sunčanih razdoblja, a nerijetko će u jednom dijelu zemlje biti sunčano, dok će se u drugom skupljati oblaci. To znači da će se vrijeme zapravo idućih dana dosta i brzo mijenjati. Kao u jedno pravo, normalno proljeće.

U ponedjeljak ujutro, od pretežno sunčanog istoka, do promjenjivog vremena na zapadu zemlje. Najviše oblaka u gorju gdje već može biti i malo kiše. U Dalmaciji djelomice sunčano. Zapuhat će istočni i jugoistočni vjetar u kopnenim krajevima, na sjevernom Jadranu u početku će biti i bure, dok će prema otvorenom moru zapuhati jugo. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od 7 do 11, a duž Jadrana od 14 do 17 stupnjeva.



Poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj oblačnije, mjestimice s kišom, koja je izglednija zapadnije u regiji. Puhat će slab do umjeren jugoistočni i južni vjetar, a temperatura će biti od 20 do 23 stupnja.



U Slavoniji i Baranji najveći dio dana djelomice sunčano te uglavnom bez kiše. Puhat će slab do umjeren jugoistočni i istočni vjetar, a temperatura će biti oko 22 stupnja.

Na sjevernom Jadranu i u gorskoj Hrvatskoj promjenjivo, s tim da će na moru biti i sunčanih razdoblja, dok će u gorju poslijepodne više prevladavati oblačno. Povremeno može biti kiše, poglavito u gorju, a sredinom dana su mogući i pljuskovi s grmljavinom. Pokoji lokalni pljusak, izgledan je i u unutrašnjosti Istre. Ujutro bura, potom prema otvorenom moru jugo. Dnevna temperatura, u gorju od 16 do 21, a na sjevernom Jadranu oko 23, 24 stupnja.



Dalmaciju očekuje djelomice sunčano, ali također nestabilno vrijeme. Od sredine dana su uz umjeren i jak razvoj oblaka lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom, za što je vjerojatnost najveća u zaleđu. Uz obalu će puhati povremeno umjeren jugozapadnjak, prema otvorenom moru jugo. Najviša dnevna temperatura bit će između 23 i 25 stupnjeva.

Temperatura mora je od 17 do 19. A UV-indeks će uz više oblaka u većini zemlje u ponedjeljak biti umjeren, samo u Slavoniji i Baranji gdje će biti i najviše sunca – visok.

I u nastavku tjedna zadržat će se promjenjivo i nestabilno. Izmjenjivat će se sunčana razdoblja, s oblacima i lokalnim pljuskovima praćenim grmljavinom. Najveće šanse za grmljavinske pljuskove su u srijedu. Puhat će slab do umjeren jugoistočni vjetar, koji uz nestabilnosti lokalno može biti i pojačan. Temperatura se neće značajnije mijenjati, zadržat će se toplo.



Vrlo slično vrijeme i na Jadranu. Možda malo sunčanije, no i ovdje će biti pljuskova praćenih grmljavinom, najviše u srijedu. Puhat će jugo koje će u srijedu pojačati na jako, a u četvrtak na otvorenom moru bit će i olujno. Temperatura, također bez znatnije promjene.



Cijeli tjedan dakle, vrijeme će biti nestabilno, što u ovoj situaciji znači da će nam doista trebati i kišobrani i sunčane naočale. Srećom, neće biti hladno, pa se ove proljetne nestabilnosti ipak lakše podnesu. Iza kiše, sljedećih dana puno puta će izlaziti sunce.

