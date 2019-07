Deutsche Bank počeo s otpuštanjem 18.000 zaposlenika diljem svijeta. Stotine ljudi u uredu u New Yorku pozvano je u ponedjeljak ujutro da im se priopći sudbina. Nisu pošteđeni ni uredi u drugim velikim gradovima.

Počelo je otpuštanje čak 18.000 zaposlenika Deutsche Banka, od New Yorka do Sydneyja. Dio je to velikog plana restrukturiranja bez presedana koji se odnosi na petinu zaposlenih u banci.

"Restrukturiranje će donijeti smanjenje 18.000 radnih mjesta do 2022. godine, kako bi se radna snaga smanjila na 74.000 osoba", objavila je banka u priopćenju, objavljenom nakon sastanka nadzornog odbora.

''Mjere restrukturiranja uključuju velik broj otpuštanja i značajne promjene u vodstvu'', priopćeno je u ponedjeljak iz Deutsche Banka.

Stotine zaposlenika u uredu banke na Wall Streetu pozvani su u ponedjeljak ujutro na sastanak kako bi saznali kakva će im biti sudbina, rekli su izvori Reutersa. Tijekom sastanaka ''jedan na jedan'' mnogi su otpušteni, javlja Reuters.

Jedan od zaposlenika rekao je da su zaposlenici već posljednja dva tjedna znali da bi mogli biti otpušteni. ''Već dva tjedna sumnjao sam da bih mogao ostati bez posla'', rekao je otpušteni zaposlenik koji je želio ostati anoniman.

I zaposlenik londonskog ureda kaže da mu se ostvarila noćna mora. Već u ponedjeljak ujutro moglo se vidjeti veći broj radnika kako iz zgrade u kojoj se nalazi ured Deutsche Banka, izlaze zaposlenici s kutijama u rukama.

''Ako imate posao za mene, molim vas recite mi'', rekao je jedan otpušteni zapsolenik iz ureda u Hong Kongu, kada je ispred zgrade zatekao novinare

Deutsche Bank je objasnio da tako želi smanjiti svoje troškove za 6 milijardi eura i ponovo postići profitabilnost. Prošle godine Deutsche Bank je već ukinuo 6000 radnih mjesta.