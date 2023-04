UBS koji je kupio Credit Suisse nastoji smanjiti viškove uzrokovane spajanjem dvaju švicarskih bankarskih rivala. Do 36.000 ljudi moglo bi izgubiti posao.

Švicarski bankarski div UBS planira otpustiti do 30 posto svog osoblja, odnosno do 36.000 ljudi nakon što je kupio Credit Suisse. Pristali su na otkup od 3 milijarde švicarskih franaka nakon što je švicarska vlada organizirala spašavanje njihovog glavnog konkurenta.

Banka nastala ovim spajanjem ima imovinu od 1,6 trilijuna dolara i zapošljava više od 120.000 ljudi diljem svijeta. Broj zaposlenih u UBS-u i Credit Suisseu prije postizanja dogovora bio je oko 72.000, odnosno 50.000.

DW prenosi kako je u izvješću švicarskog lista Tages-Anzeiger o ukidanju radnih mjesta nije navedeno koja će radna mjesta biti ciljana, ali je navedeno da bi samo u Švicarskoj moglo biti otpušteno čak 11.000 radnika.

UBS je trenutačno u pregovorima o okončanju ugovora kojim bi se kontrola nad većim dijelom investicijske banke Credit Suisse prepustila posredniku s Wall Streeta Michaelu Kleinu. Također su najavili da vraćaju svog bivšeg izvršnog direktora Sergia Ermottija kako bi pomogao u suočavanju s novim rizicima.

"Postoji ogroman rizik u integraciji ovih poslovanja", rekao je ranije ovog tjedna predsjednik UBS-a Colm Kelleher.

Otkup Credit Suissea izazvao je paniku na financijskim tržištima, iako je u međuvremeno došlo do smirivanja situacije. Posrnula švicarska banka bila je pogođena propašću dviju banaka u SAD-u i švicarska je vlada požurila spriječiti kolaps same Credit Suisse, strahujući od još većih posljedica koje bi to moglo imati na ekonomiju.