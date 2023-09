Detalji strave u Lupoglavu: "Svi smo žalosni, dečki su bili jako dobri"

Zapaljene svijeće na mjestu strašne tragedije u Istri. Smrt dvojice mladića zavila je cijeli kraj u crno. Iako identitet poginulih nije službeno potvrđen – mještani strahuju da je riječ o dvojici braće, od kojih je jedan maloljetan.

"Čula sam nažalost, da, da, strašno evo, svi smo žalosni, dečki su bili jako dobri, ne znam evo, svi smo potreseni, cijeli kraj je potresen. Tužno i pretužno", rekla je Suzana iz Lupoglava.

Isto je izvijestio i Glas Istre koji tvrdi da je riječ o 19-godišnjaku i 12-godišnjaku koji su se vozili u očevom Renault Cliju.

Nesreća se dogodila sinoć, na uskoj lokalnoj cesti. Nizbrdica je bila oko 8 posto, i bilo je i mokro, kiša je padala prije toga.

Mladići su se iz Bresta pod Učkom spuštali prema Lupoglavu. Na ravnom cestovnom potezu.



"Prešao je na lijevu stranu kolnika, nakon toga došlo je do izlijetanja vozila i udara u stablo. Nakon udara vozilo se zapalilo", ispričao je Josip Lukić, voditelj službe prometne policije.

Osobama u automobilu nije bilo spasa. Vatrogasce je na mjestu nesreće dočekala buktinja.

"Po završetku gašenja nažalost vidjeli su da se radi o smrtno stradalim osobama unutar vozila", rekao je Vjekoslav Valenta, zapovjednik JVP Pazin.

Požar se, s obzirom na to da je padala jaka kiša i tuča, tek malo proširio na okolni teren.



Automobil je nakon policijskog očevida izvučen iz provalije.

"Teško je bilo pristupačno zato jer se to radi o jednoj padini koja na onom terenu osim nekih prirodnih barijera koje jesu – stabla, kamenje znači ne vidi joj se kraj. To je velika litica, auto se zaustavilo nekih 3 do 4 metra ispod same prometnice", dodao je Valenta.

Koji je uzrok ove strašne nesreće na sjeveru Istre tek će se rasvijetliti. Za ponedjeljak je naložena obdukcija, a DNK analizom utvrdit će se identitet poginulih.

