Što biste napravili da na ulici u kuverti nađete 7000 eura? Uzeli sebi, potražili vlasnika, tražili nagradu? Razmišljali? Riječanka Jasna Vrhovac nije ni sekunde razmišljala nego se odmah dala u potragu za vlasnikom i pronašla ga je. Za Dnevnik Nove TV otkrila je detalje priče koja je dirnula Hrvatsku.

Nesebična Riječanka pronašla je kuvertu i nije se niti trenutka premišljala treba li ju vratiti. Koliku cifru drži u rukama, shvatila je tek u autu kada je do kraja prebrojala novac.

"Tijekom vožnje u tunelu Škurinje, otvorila sam kuvertu i vidjela da je u pitanju veliki iznos novca i tu me uhvatila panika. Zaustavila sam auto i počela se tresti i plakati. Samo sam mislila na to kako ću, kada dođem doma, staviti objavu na Facebook, jer sam znala da će se ona proširiti. I proširila se brzinom munje. 1200 djeljenja je imalo samo s mog profila“.

Putem Facebooka ubrzo je pronađen vlasnik.

"Kada smo se sreli, držao me za ruke tri minute. Ljubio mi je ruke, plakao je on, plakala sam ja". Jasna je potom ispričala što se krije iza izgubljene kuverte. "Taj novac mu je poslao sin. Život mu ovisi o tom novcu. Taj novac je za plaćanje dugova jer mu je kuća na bubnju.

Taj novac mu je poslao sin preko čovjeka iz Njemačke pošto čovjek nema račun koji mu nije pod blokadom. S tim novcem je on trebao platiti dugove. Sin mu je naredio da meni da 1000 eura, koje ja nisam mogla prihvatiti. Meni tih 1000 eura ne bi pomoglo jer sam i ja u blokadi do grla kao i svaki treći Hrvat. A njemu, smatram, da je ovo jako puno pomoglo", kaže skromno.

Jasna je ipak prihvatila jedan poklon od vlasnika novca. "Da, jesam, ali ne za sebe. Gospodin ima jedan apartman i on od tog najma živi. On, supruga i kćer studentica. Ponudio mi je dva tjedna ljetovanja u apartmanu na Krku, no ja sam ga tražila da ljetovanje ponudi obiteljima iz kontinentalnog dijela Hrvatske, za dvije obitelji, za djecu koja nikada nisu vidjela more. On mi je to obećao, čim otplati veći dio dugova", otkriva.

Skromna Riječanka smatra da se oko njezinog postupka podigla prevelika pompa. Ne zna, kaže, u čemu je tako velika stvar. "To je meni normalno, mislim da bi većina postupila tako. Opet bi isto napravila", kaže Riječanka čija je priča s plavom kuvertom na kojoj je pisalo "Tata", ganula Hrvatsku.

