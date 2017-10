Hrvatska je 2000. godine imala 12 donora organa, a sada ih godišnje ima 147.

Povodom 50. godišnjice Eurotransplanta ministar zdravstva Milan Kujundžić sudjelovao je na jubilarnom kongresu i predsjedničkom simpoziju ove organizacije u Noordwijku. Glavna tema kongresa bila je "Zajedno u misiji spašavanja života", a Hrvatska se istaknula kao najsvjetliji primjer suradnje koja spašava živote.

Piropćenje Ministarstva zdravstva povodom ovog događanja prenosimo u cijelosti:

"Povodom 50. godišnjice Eurotransplanta, na jubilarnom kongresu i predsjedničkom simpoziju ove organizacije u Noordwijku, 5. listopada 2017. godine, kao izaslanstvo Republike Hrvatske sudjelovali su ministar zdravstva Milan Kujundžić, nacionalni koordinator za transplantaciju dr. Mirela Bušić, izvanredna opunomoćena veleposlanica Andrea Gustović-Ercegovac i posebni savjetnik ministra zdravstva dr. Mate Car. Ovu prigodu svojim prisustvom uveličao je i Nj. Eksc. kralj Willem-Alexander od Nizozemske.



"Zajedno u misiji spašavanja života" bila je glavna tema jubilarnog kongresa, a ujedno je i najvažnija ideja vodilja ove organizacije. U tonu glavne teme kongresa Ministar Kujundžić održao je prezentaciju pod nazivom "10 Years, Million Gifts" (10 godina, milijun darova).



"Hrvatska je danas ovdje uistinu zvijezda, a za to trebamo zahvaliti dvjema skupinama – jedna od njih su oni kojih više nema, koji su dali organe, odnosno oni čija je rodbina pristala na darivanje, a druga je skupina veliki tim ljudi koji se bavi transplantacijama i koji su uistinu napravili čudo", rekao je ministar Kujundžić.

Vjerojatnost pronalaska adekvatnog donora čiji će organ biti kompatibilan s tkivom primatelja jako je mala. Ta vjerojatnost povećava se ako se stvori središnja baza podataka donora i onih koji čekaju na transplantaciju i ako obuhvaća veliki broj stanovnika. Zbog tih razloga osnovan je Eurotransplant u koji seNa hrvatsku medicinsku i transplantacijsku stručnost osvrnuo se i predsjedavajući Eurotransplanta prof. dr. Bruno Meiser. "Jako je teško kopirati hrvatski model jer zahtjevaizvrsnu organizaciju, jako stručnu i predanu dežurnu službu koja je aktivna tijekom cijele godine i, iznad svega, posvećene liječnike i nacionalne koordinatore koji žive za taj posao."Hrvatska je u posljednjih deset godina od ulaska u organizaciju postala najuspješnija članica i jedna je od najuspješnijih u svijetu. U Hrvatskoj se transplantira 350 do 400 organa godišnje, što je vrlo visok prosjek i po nizu pokazatelja statistički smo na prvim mjestima ne samo u Europi nego i svijetu."Hrvatska je", istaknula je dr. Mirela Bušić, nacionalna koordinatorica za transplantaciju, prilikom prezentacije hrvatskih postignuća.. Na prvom smo mjestu u svijetu i po transplantacijama jetre, kojih se izvede 115 do 120 godišnje, a to konkretno znači da naši pacijenti imaju najveću dostupnost toj vrsti transplantacije, koja je, ako gledamo pojedinačne organe, najkompleksnija. Po broju transplantacija jetrenajveći je centar po volumenu u Eurotransplantu.Od prve transplantacije bubrega u Hrvatskoj prošlo je 46 godina, a danas smo sa stotinjak transplantacija bubrega godišnje vodeći u svijetu. Novo srce dobije do 40 ljudi godišnje, u čemu smo drugi u svijetu.Vrlo je važno naglasiti i kako se u Hrvatskoj, od svih članica Eurotransplanta (Austrija, Njemačka, Slovenija, Nizozemska, Luksemburg, Mađarska i Belgija),S obzirom na to da je djelovanje Eurotransplanta jednako važno kao i prije 50 godina, na kongresu su se istaknule dosadašnje, ali i buduće aktivnosti i postignuća organizacije. Osim obilježavanja rada ove važne organizacije, kongres također predstavlja i platformu kroz koju 400 sudionika ima priliku razmjenjivati informacije o inovacijama, tehnologijama budućnosti i procedurama u transplantacijskoj medicini", stoji u priopćenju Ministarstva zdravstva.