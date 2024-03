"Što je s ljudima? To je tako opasno": Deseci posjetitelja festivala uperili lasere u putnički avion

U meksičkom Tultepecu održava se Nacionalni festival pirotehnike kojeg posjećuje oko 100.000 ljudi, a nekolicina njih odlučila se na potez, koji nikome nije jasan, ali mnoge je razbijesnio. Oni su istovremeno uperili lasere u putnički avion koji je prilazio zračnoj luci Zumpango za slijetanje pa je letio nisko.

Incident je snimljen i video je objavljen na društvenim mrežama gdje su mnogi osudili ovakvo ponašanje koje može biti vrlo opasno jer ometa pilote.

This is a single laser effect on pilots



"Što je s ljudima? To je tako opasno", jedan je od komentara na video. Drugi se pita "bi li im to bilo smiješno da se oni nalaze u tom avionu". Neki pozivaju i na to da se počinitelje uhiti.

Objavljen je i video u kojem se vidi kako to izgleda pilotima kad netko u njih uperi laser.