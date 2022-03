Kad se govori o novim ministrima u Plenkovićevoj Vladi, uvijek iskrsne i ime Davora Filipovića. I prije se nagađalo da će biti ministar gospodarstva, a spominjao se i kao ministar graditeljstva.

Za Davora Filipovića opet se govori da bi mogao postati ministar i zamijeniti Tomislava Ćorića. Majicom je poručivao da nije za baciti, a sada mu se traži zamjena i navodno se našla u Davoru Filipoviću.

O tome se sve glasnije govori, no hoće li biti budući ministar, čini se, zna samo Andrej Plenković.



"Čovjek koji ima i mladost i znanje i polet pa sada treba vidjeti, valjda će premijer najbolje ocijeniti", rekao je saborski zastupnik Josip Đakić u prilogu reporterke Dnevnika Nove TV Srne Bijuk.



Da se na hodnicima Sabora o Filipoviću priča kao ministru, nije prvi put. Prije samo mjesec dana, spominjao se kao ministar graditeljstva umjesto Darka Horvata.



"S mojim imenom se spekuliralo za sve i svašta. Tako da nemam više što od toga dodati", kazao je zastupnik u gradskoj skupštini Davor Filipović 23. veljače.



Ministar nije postao ni prošle godine kada se nagađalo da bi mogao biti ministar gospodarstva. Spominjao se i kao zamjena za Aladrovića.

Predsjednik Gradskog odbora HDZ-a Grada Zagreb Mislav Herman, koji s njim blisko surađuje u Gradu Zagrebu, kaže, odluka je na premijeru.



"S mog gledišta, o Davoru Filipoviću ja mogu reći samo riječi pohvale", navodi Herman i na pitanje je li možda neozbiljno spominjati jednu osobu za više stvari ili on stvarno može pokriti sve te resore dodaje: "Ako je neozbiljno, neozbiljno je od onoga tko pušta takve informacije u medijima".

Premijer o njemu govorio pohvalno

Davor Filipović je zastupnik u zagrebačkoj Skupštini, u nadzornom je odboru Ine, a bio je i kandidat HDZ-a za gradonačelnika Zagreba. Premijer Andrej Plenković ga je tada hvalio.



"Sjajan čovjek, čovjek koji je s 26 godina doktorirao, koji je izvanredni profesor na fakultetu, koji je pokazao da je agilan zastupnik", rekao je u ožujku prošle godine.



Prema broju glasova na izborima je bio četvrti. U kampanji se zapamtila njegova izjava o tvornici cjepiva protiv karcinoma.

"To nije, to je tvornica cjepiva protiv COVID-19", kazao je Filipović, a na dodatni upit novinara da je spomenuo cjepivo protiv karcinoma, odgovorio je: "A onda sve drugo s čime će se susretati izazovi moderne medicine, o tim cjepivima će govoriti stručnjaci jer ja sam ekonomist".



Premijer je optuživao medije da su ga namjerno nazivali Damirom umjesto Davorom - što ga je stajalo izbora.



"Krivo mu rekli ime, to nisu napravili slučajno", kazao je u svibnju. Iako ga je sam HDZ prvi krivo nazvao na internetskim stranicama lokalnog ogranka.

I saborskom zastupniku Branku Bačiću su se tada brkala imena, a danas o njemu šturo. "Neću vam na hipotetska pitanja odgovarati, na vrijeme ćete biti upoznati o tome tko će biti novi ministri", rekao je.



Oporba o Filipoviću govori bez oduševljenja. "Damir? Davor? Pa dobro, valjda će mu mediji zapamtiti ime", rekao je saborski zastupnik Arsen Bauk. "Mijenjat ćemo lošeg s lošijim", dodao je njegov kolega Marijan Pavliček.



Davor Filipović na putu je u Americi pa nam nije odgovorio zna li hoće li konačno postati ministar.

