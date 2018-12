Za nedjelju u 18 sati najavljen je veliki skup građanske inicijative "Pravda za Davida". Uoči tog skupa, otac ubijenog Davida Dragičevića je na Facebooku objavio zahtjeve vezane uz istragu ubojstva njegova sina.

Na Facebook stranici "Pravda za Davida" objavljeni su zahtjevi Davora Dragičevića. Otac ubijenog mladića traži ostavke ljudi koje povezuju uz istragu smrti 21-godišnjeg Davida Dragičevića.

Rok za ispunjenje zahtjeva je do nedjelje u 18 sati, do početka velikog skupa koji je sazvala inicijativa "Pravda za Davida". Ukoliko zahtjevi ne budu ispunjeni, Dragičević piše kako će odgovornost snositi Milorad Dodik, Željka Cvijanović, svi pripadnici MUP-a RS i tužiteljstvo RS.

Njegovu objavu na Facebooku prenosimo u cijelosti.

"Zahtjev za ostavku

1. Dragana Lukača

(ministra unutarnjih poslova RS)

2. Darka Ilića

(načelnika uprave za organizirani kriminal)

3. Darka Ćuluma

(direktora policije RS)

4. Željka Karana

(patologa i načelnika Zavoda za sudsku medicinu RS)

5. Želimira Lepira

(tužitelja)

6. Dalibora Vreće

(tužitelja)

Zbog njihove upletenosti u nedopuštene radnje sprječavanja dokazivanja i zataškavanja ubojstva mog sina Davida Dragičevića kako bi se na taj način zaštitile institucije RS. Jer je očigledno da Lukač i ostali više ne uživaju podršku svojih suradnika, građana, a po našim saznanjima i dobar dio pripadnika policije nije za njih.

U interesu građana insistirat ću da svi navedeni daju ostavke jer su ovo namjerno uradili kako bi ukrali vrijeme i pomogli ubojicama. Ostavke zahtijevam zbog moralnih razloga, a njihovu kaznenu odgovornost će utvrditi tužiteljstvo BiH.

Da se do 30.12. do 18:00 sati, tj. do početka skupa "Pravda za Davida", uhite: Filip Ćulum, Đordje Rađen, Zoran Bošnjak, Mikica Marjanac, Siniša Kojdić, inspektor Bojan Karanović. Također, da se pod mjere nadzora stave ostali neimenovani koji su održali kriminalnu press konferenciju MUP-a RS 26.3. gdje su drugi put ubili Davida Dragičevića", piše na stranici grupe "Pravda za Davida".

"Ne odlazimo s trga"

"Ovim našim zahtjevima rok ispunjenja je 30.12., nedjelja, do 18:00 sati. Ne budu li ispunjeni ovi naši zahtjevi, mi ne odlazimo s trga Davida Dragičevića, i za sve ostalo što se bude događalo poslije tog momenta isključivu odgovornost snosit će Milorad Dodik, Željka Cvijanović, svi pripadnici MUP-a RS i tužiteljstvo RS.

Samim činom mojeg uhićenja, majke Suzane, bliskih ljudi oko nas, dana 25.12. i okolnosti koje su dovele do tog čina meni je jasno, a i svim ljudima koji su stali iza mene i mog ubijenog sina Davida Dragičevića, kakve su njihove namjere. Jasno i glasno kažem da to neću ni dozvoliti ni dopustiti. Ubili su mi dijete i stat ću ispred ljudi koji me podržavaju i ako treba u toj borbi dat ću prvi svoj život za Davida Dragičevića Đakca i za ljude koji stoje iza mene i mog sina.

Mir i dostojanstvo smo pokazivali svima više od 10 mjeseci i jedino što smo dobili od tih institucija, tj. konkretan odgovor je dan 25.12. kad su pokušali na nelegitiman način i nezakonski da nas ubiju i da nas unište. Čitav svijet je vidio prekomjernu upotrebu sile nad golorukim narodom, ženama, djecom i prema nedužnim građanima ove države.

Pored slika koje su obišle svijet, policijska brutalnost je dostigla svoj vrhunac unutar policijske stanice mimo očiju javnosti gdje su ljudi bili izloženi fizičkom i psihičkom maltretiranju što ministar policije negira.

Samim činom MUP-a RS i tužiteljstva RS neću dozvoliti da budem ubijen i likvidiran kao i moj pokojni sin David Dragičević i jedino što meni preostaje i ljudima oko mene jest da u ovoj borbi idemo do kraja. Oprosta i zaborava - nema.

Sasvim svjestan činjenice i odgovornosti prema ljudima koji su stali uz mene, pozivam međunarodnu zajednicu i sve njihove predstavnike u BiH da u okviru svojih nadležnosti reagiraju pod hitno kako bih ja dobio zadovoljštinu, a ljudi koji me prate posljednjih dana predstojeće praznike dočekali u svojim domovima, a ne na ulici", napisao je Dragičević na Facebook stranici grupe "Pravda za Davida".