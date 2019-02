Reporterka Ivana Brkić Tomljenović u Dnevniku Nove TV razgovarala je s predsjednikom SDP-a.

Reporterka Ivana Brkić Tomljenović u Dnevniku Nove TV razgovarala je s predsjednikom SDP-a Davorom Bernardićem.

Premijer Plenković brani Damira Krstičevića, koalicijski partneri su uz HDZ. Je li onda sve ovo uzaludno?

Kao prvo, nije dao odgovor ni na jedno pitanje. Ni na jedno pitanje ni Plenković ni Krstičević nisu odgovorili. Prvo pitanje je zašto su lagali. Bili su upozoreni na vrijeme, išli su u postupak nabavke. Zašto su išli u postupak nabavke baš tih aviona? Zašto je cijena tih aviona bila tri puta veća nego je navedeno u službenom glasniku američkog kongresa? To su pitanja na koja danas nismo čuli odgovor. Špekulira se da je bivša Krstičevićeva firma bila preregistrirana za održavanje i servisiranje aviona, pa sam ga pitao zna li on to. Zašto se o tome ništa ne govori? Nije ni na to pitanje dao odgovor.

To su nagađanja?

Radi se o tome da niti na jedno pitanje koje smo postavili nismo dobili odgovor. Zadatak opozicije je biti korektiv, upozoravati na nepravilnosti Vlade i ovdje je ključni efekt taj da Vlada konstantno ulazi iz afere u aferu. Laže i inzistirala je na jednom rizičnom poslu koji je Hrvatskoj izgubio i vrijeme i novac i teško stečen međunarodni ugled, a najtragičnije, vjerojatno i borbenu spremnost u zraku. Vjerojatno ćemo izgubiti tu borbenu spremnost zbog toga što će biti teško ponoviti postupak nabavke aviona.

Ako je ova tema vama važna, zašto nisu svi vaši saborski zastupnici cijeli dan u sabornici?

Manje-više, svi oni koji su o ovoj temi mislili raspravljati danas su došli na raspravu.

Zar niste očekivali da dođu svi?

Očekivao sam da dođu svi koji su zainteresirani. Velika većina zastupnika iz SDP-a je tu. Budite bez brige. Ova tema je važna zbog hrvatskih građana upravo zbog toga jer želimo pokazati da ova Vlada ne može raditi što hoće, da su lagali o mnogim ključnim stvarima, između ostalog i ovoj. I kao što su lagali u aferi avioni, tako smo već jednom Plenkovića ulovili da laže oko Agrokora, ulovljen je u mailovima grupe borg, lagao je da će vratiti Inu u hrvatske ruke.

Hoćete li nakon ove interpelacije pokrenuti postupak opoziva ministra Krstičevića?

Konzultirat ćemo se s kolegama u opoziciji i povući ćemo odgovorne poteze, budući da danas nismo čuli odgovor niti na jedno jedino pitanje.

Mislite li da treba ići u tom smjeru?

Donijet ćemo odluku vrlo brzo.

Po vašem mišljenju?

Ministar Krstičević sasvim sigurno nije zaslužio voditi ministarstvo, jer dok je on na čelu ministarstva i ekipa ta koja je s njim, neće biti moguće provesti natječaj za nabavku aviona.

Hoćete li pokrenuti postupak?

O tome ćemo odlučiti u narednim danima. Ne mogu odgovarati na hipotetska pitanja. Mi smo preozbiljna stranka, imamo preveliku odgovornost za ovu zemlju u ovoj situaciji u kojoj Vlada očito nema odgovornost, jer da imaju odgovornost, onda tajni i klasificirani dokumenti iz Ministarstva obrane ne bi curili van. Time je dodatno ugrožena nacionalna sigurnost i to se nikada nije događalo od vremena Domovinskog rata. U zadnjih 27 godina, po prvi puta je zbog neodgovornosti Vlade ugrožena sigurnost građana naše zemlje.

Zašto su vaši stanovi toliko dijametralno suprotni od vašeg člana i predsjednika saborskog Odbora za obranu Igora Dragovana? On kaže da je cijelo vrijeme vjerovao Krstičeviću i ne kritizira ga ovako oštro kao Vi. Zašto?

Na početku su vjerovali svi, da su ušli s dobrom namjerom u proces. Na kraju se ispostavilo da je ministar Krstičević lagao.

Dragovan ni jednom nije oštro kritizirao ministra Krstičevića.

Ja sam predsjednik stranke.

Jeste li tražili taj odgovor od njega?

Najbolji odgovor je dao američki veleposlanik koji je rekao da je osobno predao papire Plenkoviću, da bi Plenković nakon toga rekao da nikakve papire on nije vidio. Lagali su bezočno. Izgubili su povjerenje i Sabora i građana i odbora za obranu. Na neki su način odbor za obranu prevarili. Oni su im dali bianco povjerenje, Znate kako se kaže u životu – prevari me jednom, sram te bilo, prevari me dvaput, sram me bilo.

Nismo od Dragovana do sada čuli da su ih prevarili.

Očito je to iz svega što je navedeno. Možda je najbolje da o tome pitate američkog veleposlanika koji je to eksplicitno izjavio.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr