Od filmskog seta do polja. Upoznajte Davida Pejića koji je redateljsku stolicu zamijenio ekološkim imanjem u Habjanovcu, a nedavno osvojio i nagradu Europske komisije za najboljeg poljoprivrednika. Više donosi reporterka Dnevnika Nove TV Nikolina Zečić.

Dvadesetak hektara zemlje u prirodi i tišini Davidu Pejiću bio je dovoljan razlog da se nakon studija filozofije i filma u New Yorku vrati u Lijepu Našu. Još prije sedam godina ganjao je karijeru filmskog redatelja, a danas je vlasnik nagrade Europske komisije za najboljeg ekološkog poljoprivrednika.

"Zbog činjenice da su moji roditelji započeli svoje poslovne aktivnosti kad sam se rodio, a to su bile aktivnosti i ekološkog aktivizma i edukacija - to je uvijek bilo u meni, neka ljubav prema tome i prepoznavanja vrijednosti onog što oni rade, to mi je uvijek bilo u pozadini glave i znao sam da želim nastaviti to. Tako da koliko god im je jednim dijelom to bilo iznenađenje bili su sretni i ponosni", rekao je David Pejić, ekološki poljoprivrednik.

Osim uzgoja, David i proizvodi posebne vrste zimnice. Bavi se i pekarstvom - rezultat je više od 10 vrsta kruha od kiselog tijesta, slastice, gotove salate i jela. Sve s ekološkim certifikatom.

"Od kruha bezglutenski i kaju kruh s kuhanom smeđom rižom, od prerađevina kiseli kupus - to je favorit!

Na rođendanskom tulumu Jamesa Franca

A od poljoprivrednih kultura, salata svakako, objašnjava Pejić. Slušajući Davida kako govori o poslu, nikad ne bismo pomislili da je nekoć pomišljao na sasvim drugi put.

Najteža jesenska sjetva u povijesti: Novca nema, a nikada u povijesti cijene gnojiva nisu otišle toliko visoko

"Kao i mnogima, cilj mi je bio redatelj tako da sam kroz studentski rad režirao par kratkih filmova i onda sam kasnije bavio se kamerom i asistirao kameri na različitim setovima, svašta je tu bilo", priča.

Jeste li znali da se od koštica grožđa može proizvesti i - brašno? "Dolje izlazi ulje, a sa strane ide pogača"

Na upit je li možda upoznao neku zvijezdu odgovara: "Pa bilo je takvih interakcija. Nekih spontanih, nekih i neobičnih, ističe se možda potpunom igrom slučaja sam se našao na rođendanskom tulumu Jamesa Franca".

Njega je i upoznao te kaže da je: "Živopisan! Vrlo". Baš kao i njegova životna priča. Ali kaže, ne žali za američkim snom, već nastavlja sa svojom misijom.



