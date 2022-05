"Nikada Ličko-senjska županija nije bila podanička. Htjeli su to velikosrpski agresori, ali zbog junaštva hrvatskih ratnika to im nije uspjelo. Sada je to podaništvo ovoj junačkoj županiji priuštio HDZ zajedno sa svojim žetončićima" stoji u priopćenju stranke LiPO, koja je ragirala na proglašenje premijera Andreja Plenkovića počasnim građaninom Ličko-senjske županije.

"Svjedoci smo neshvatljive, da ne kažemo, sramne odluke Skupštine Ličko-senjske županije da počasni građanin Ličko-senjske županije postane predsjednik Vlade RH Andrej Plenković", stoji u priopćenju stanke LiPO upućenom u petak medijima, koje potpisuje nekadašnji ministar zdravstva Darko Milinović.

"Takvo priznanje daje se pojedincima koji su posebno svojim javnim djelovanjem zadužili i promovirali našu županiju (npr. počasni građanin grada Gospića - biskup Mile Bogović). Postavlja se pitanje, što je to predsjednik Vlade napravio posebno za Ličko-senjsku županiju da bi nosio epitet počasnog građanina naše županije", pitaju se u stranci LiPO te dodaju kako bi, da nije smiješno, bilo tragično čitati obrazloženje, a to je da se "predsjednik Vlade proglasi za počasnog građanina, jer je pozvao ministre da podrže projekte iz Ličko-senjske županije te pozvao investitore da ulažu u Ličko-senjsku županiju".

U stranci nekadašnjeg ministra zdravstva ističu kako nikada Ličko-senjska županija nije bila podanička.

"Htjeli su to velikosrpski agresori, ali zbog junaštva hrvatskih ratnika to im nije uspjelo. Sada je to podaništvo ovoj junačkoj županiji priuštio HDZ zajedno sa svojim žetončićima. Za to su glasovali SDP, SDSS i nažalost dio HSP-ovaca, dakle da nije SDP-a i SDSS-a Plenković bi ostao bez ove, do sada, prestižne titule. Zato je sjednica sazvana elektroničkim putem kako bi se onemogućila rasprava.

Ne čudi nas Petry, poznati preletač, već nas je neugodno iznenadio Andrej Plenković. On često spominje druge da svojim stavovima i odlukama siju sjeme razdora u hrvatski korpus, a napominjemo samo 60 posto članova Županijske skupštine je glasalo za ovu odluku", napominju.

"Začuđuje i to da sam Andrej Plenković ne shvaća da ta odluka, a posebno obrazloženje te odluke šteti njemu samome, ili je možda predsjednik Vlade izgubio doticaj s realnošću. Svi su pozivali ministre da podrže projekte u Ličko-senjskoj županiji, kao što su pozivali i investitore na ulaganje u našu županiju od Josipovića, Mesića, Kolinde Grabar Kitarović (koja je i izmjestila ured u našu županiju) te na kraju do Zorana Milanovića. Ako je to kriterij, onda je Petry mogao predložiti i njih, a stranka LiPO bi i u tom slučaju bila protiv.

Na kraju može se postaviti pitanje, znači li to da predsjednik Vlade Plenković poziva ministre da ne podrže projekte iz županija, gradova i općina u kojima nije na vlasti HDZ, kao što su to Istarska, Primorsko-goranska, Šibensko-kninska, Krapinsko-zagorska, Međimurska županija i grad Zagreb, Split", zaključuje se u priopćenju stranke LiPO.