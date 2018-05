Kandidati za novog ministra gospodarstva i potpredsjednika Vlade - Darko Horvat i Tomislav Tolušić danas će biti saslušani na zajedničkoj sjednici Odbora za gospodarstvo i Odbora za Ustav, poslovnik i politički sustav.

Predsjednik Odbora za gospodarstvo Darinko Kosor (HSLS) objasnio je da je dogovorena zajednička sjednica dvaju odbora jer se na jednom potvrđuje potpredsjednika Vlade, a na drugom ministra gospodarstva.

Premijer Andrej Plenković na početku sjednice predstavio je kandidata za potpredsjednika Vlade - Tomislava Tolušića članovima odbora za Ustav, poslovnik i politički sustav Peđa Grbin.

"Aktualni ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić iaonako je dosada bio uključen u resor gospodarstva. U zadnjih nekoliko godina stekao je iskustvo na dvije ministarske pozicije. On je pravnik, znate da je bio i župan te ima izravno iskustvo u radu jedinica lokalne i regionalne samouprave što mu je dodatan plus. Bio je i predsjednik zajednice županija. Ima dobre odnose sa dionicima iz sektora poljoprivrede. Stekao je iskustvo i s drugim akterima u gospodarskoj sferi. Ima moje povjerenje. Iako je mlad, spreman je preuzeti ovu odgovornu funkciju", kazao je premijer.

Grbin o slučaju "Roks"

SDP-ov član odbora za Ustav, poslovnik i politički sustav Peđa Grbin kazao je kako je nezadovoljan uvjetima u kojima se održavaju sjednice jer mnogi zastupnici nisu imali mjesto za sjedenje.

Tolušića je pitao da komentira "slučaj Roks" kad je na Facebooku pod tim nadimkom kritizirao druge i hvalio sebe. Upitao ga je i kako se misli nositi sa slučajem Agrokora te nacionalizacijom HEP-a i INA-e.

"Ovo je funkcija koju smatram čašću i duboko sam svjestan problema s kojima se suočavamo", kazao je Tolušić.

Podsjetio je kako je Ustavni sud lex Agrokor proglasio ustavnim te je njegovim donošenjem izbjegnuta kriza.

"Nije ni kod mene sve bajno, imam i ja grešaka u mladosti. Prije više godina uvrijedio sam čovjeka, ali sam mu se ispričao i platio", kazao je Tolušić komentirajući "slučaj Roks".

Maras napustio sjednicu



Gordan Maras (SDP) kazao je kako građani više nemaju povjerenja u Vladu.

"Vi tako s lakoćom mijenjate ljude. Tek kad je pritisak postao prevelik odlučili ste razriješiti Martinu Dalić i imenovati njene zamjenike bez odmaka od pravog problema, a to je da je jedna interesna skupina preko HDZ-a i Vlade zavladala Hrvatskom. Vi ne predlažete nikakve nove promjene, a građani traže nove izbore", kazao je Maras.

Predsjednik odbora za Ustav Željko Reiner rekao je kako je Maras prekršio poslovnik jer je pitanje postavio premijeru, a ne kandidatima.

"Premijer je nakon izlaganja mogao otići jer nije dužan odgovarati na pitanja", kazao je Reiner.

Maras mu je na to počeo dobacivati, na što je Reiner odgovorio: "Nemojte me prekidati". Maras mu je potom poručio da se ne dere, na što je on poručio: "Ja se uopće ne derem". Maras je potom napustio sjednicu.

Plenković: "Volio bih da se moj omiljeni zastupnik vrati"

Plenković je potom, iako Reiner tvrdi da to nije bio dužan ,odgovorio na pitanje Marasu.

"Ja bih volio da se moj omiljeni zastupnik vrati pa da porazgovaramo. Za krizu u Agrokoru krive su loše poslovne odluke. Dok Moody's nije snizio rejting, ni jedna institucija nije upozoravala na ovako veliki problem. To je znao i predsjednik Mosta Božo Petrov koji sad očito ima amneziju", rekao je premijer.

Plenković je kazao kako su i HDZ i Most predlagali svoje savjetnike za pisanje lex Agrokora.

"Pisanje zakona se potom ubrzalo zbog rastuće krize i nemogućnosti dobivanja nove likvidnosti. Svi koji su doprinijeli da se u tako kratkom roku pripremi zakon su pomogli, a ne odmogli. Ne kanimo popustiti pod bilo kakvim pritiscima i ne pomišljamo na neki drugi scenarij. Mi smo mirne savjesti i čistih ruku", rekao je premijer.

Nakon što je Željko Reiner ponovno zamolio članove odbora da pitanja usmjeravaju kandidatima, Saša Đujić (SDP) je kazao kako je premijer odgovarao na pitanja na prethodnim sjednicima odbora, kad su se predstavljali drugi ministri, pa ne vidi razloga zašto to ne bi učinio i sad.

Dončić: "Tko je dozvolio da se autori lex Agrokora naplate iz samog Agrokora?"

Siniša Hajdaš Dončić (SDP) Tolušića je pitao je zar mu nije sumnjivo i tko je dozvolio da se autori lex Agrokora naplate iz samog Agrokora.

"To pitanje u budućnosti mogu koštati Republiku Hrvatsku", kazao je Hajdaš Dončić.

Tolušić mu je odgovorio kako se Vladu prvo optuživalo za pogodovanje Todoriću pa onda Knightheadu pa Ramljaku.

"Ne daj bože da ste vi bili tu u tom trenu. Vi biste zakon još uvijek pisali", kazao je Tolušić.

Podsjetimo, nakon što je zbog afere Hotmail s pozicije potpredsjednice Vlade i ministrice gospodarstva morala otići Martina Dalić, kandidati za te dužnosti postali su ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić te Darko Horvat, HDZ-ov zastupnik i ministar poduzetništva i obrta u Vladi Tihomira Oreškovića.