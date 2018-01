Liječnik Darko Anić, koji je transplantirao srce četverogodišnjoj djevojčici Riti u KBC-u Zagreb, ispričao je kako je najmlađe dijete kojem su izveli transplantaciju srca bilo staro svega par dana te je težilo 800 grama.

Profesore Anić, vjerujem da ste umorni i iscrpljeni, no vi ste vrhunski stručnjak. Nije Vam ovo prva operacija, ali je prva ovako specifična. Kako ste se vi osjećali kada je život djevojčice u Vašim rukama?

To je naš posao. Mislim da bi i vi rado znali da vam je operater čovjek koji je staložen, koji ne podliježe emocijama. Znamo da sve emocije utječu na pravo na rasuđivanje. To je posao kao svaki drugi. Znamo da to moramo napraviti i to smo napravili. Rita nije ni najmlađa, ni najstarija kojoj smo radili transplantaciju. Najmlađe je dijete bilo staro par dana, imalo je 800 grama. To je posao kao svaki drugi, morate biti profesionalac.

KBC Zagreb jedini izvodi transplantacije srca kod djece. Svi smo uvijek posebno osjetljivi kada su djeca u pitanju. Zašto je teže i kompleksnije kod njih obavljati transplantacije?

Prva stvar koja se uči na pedijatriji je da dijete nije mali čovjek. Osim što je sve manje, pa zbog toga morate biti oprezniji, isto tako, stanice još nisu potpuno sazrele, tako da je sve malo drugačije, nije kao odrasli, tako da treba biti malo oprezniji. Ali opet, ako čovjek voli svoj posao onda je to to.

Čuli smo kako je djevojčica zasada stabilno. Koliko se dugo još mora promatrati kako biste bili sigurni da je sve uspješno odrađeno?

Ja je čujem, ona je tu s druge strane i smije se. Stvarno ide jako dobro, to vjerojatno sve zanima. Ide zapravo i predobro, mimo očekivanja. Uvijek kod transplantacije sve ide malo sporije. Moramo paziti na sve. Ona će sigurno još neko vrijeme biti u bolnici, dok ne posložimo lijekove koje treba uzimati, onda će tek moći ići doma.

Hrvatska je po pitanju transplantacija u samom svjetskom vrhu. I vaš liječnički tim je svjetski poznat. Koliko se ovdje u operacijskoj sali u blizini koje se nalazimo godišnje obavi transplantacija?

Hrvatska ima oko 35 – mislim da je bilo prošle godine. To su službeni rezultati transplantacija srca u Hrvatskoj. Radimo ih mi, radi ih Dubrava. To je broj oko kojeg se stalno okreću. Dječje transplantacije su rjeđe. Njih će biti jedna do dvije ili neke godine niti jedna, ali to je taj broj oko kojeg se to kreće.

