Neprijatelji su ga gađali tenkovima i zapalili, a po ulasku agresora u taj prostor nasilno su odvedeni i izloženi torturama. Ubijena je 51 osoba, a u tri mjeseca opsade Borova ukupno 176 branitelja i civila. Mnogi od njih i danas se smatraju nestalima, a za ovaj zločin nitko nije odgovarao.

"Tražim sina Tomislava Šestana koji je bio u Borovu. I njegovu sudbinu još nismo riješili. Znam da je doveden do Borova sela do škole i to je kraj mojih saznanja", izjavila je Marija Šestan iz Vukovara za Dnevnik Nove TV.

"Mislim i danas da li je još u ovom momentu bio živ, takve vas misli obuzimaju svo vrijeme ne možete bez toga", izjavila je Milka Budimir iz Vukovara.

Pročitajte i ovo pratite na Dnevnik.hr-u Beroš kao uteg HDZ-u, bit će suspendiran iz stranke? Očekuju se izjave nakon sjednice

Pročitajte i ovo "Sramota za Hrvatsku" Predsjednik napao DORH: "Ova odluka potvrđuje zašto je Plenković ugurao Turudića na mjesto glavnog državnog odvjetnika"